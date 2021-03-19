Milli Takım kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Göztepeli Halil Akbunar ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ise sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

Haber Merkezi 19 Mart 2021, 14:28 Son Güncelleme: 19 Mart 2021, 15:41 Yeni Şafak