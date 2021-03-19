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Milli Takım kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Göztepeli Halil Akbunar ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ise sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknik direktör Şenol Güneş kadro tercihini yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş kadro tercihini yaptı.

Dünya Kupası yolunda 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekibimizin aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu futbolcular yer aldı;

  • Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
  • Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)
  • Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
  • Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

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