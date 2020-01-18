SÜPER LİG

Düdüğü asmalı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde skandal kararlara imza atan Cüneyt Çakır’ın, o günden beri maç alamaması babası Serdar Çakır’ın atamalara müdahalesine neden oldu. Fotomaç’ta yer alan habere göre; hiçbir resmi görevi olmayan Serdar Çakır, bu hafta yardımcı hakem olarak atanan Bahattin Duran’a maça gitmemesi yönünde talimat verdi. Yetkisiz Çakır’ın bu hamlesi “Türk futbolunu bu adamlar mı yönetiyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır

Türkiye’de son yıllarda sürekli tartışılan hakemler ve Merkez Hakem Kurulu’nda skandalların ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig’de 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır’ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Fotomaç’da yer alan habere göre, derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş’ın lehine olan penaltı pozisyonlarında ‘devam’ kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

‘GİR SEN OYNA’YA KART YOK

Derbinin 87. dakikasında Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Umut Nayir’a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy, Burak’a hızlı çıkmasını söylemişti. Burak ise ısrarlı bir şekilde defalarca, “Gir sen oyna” diyerek Alper Ulusoy’a yoğun tepki göstermişti. Ulusoy’un o anlarda Cüneyt Çakır’ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır’ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy’un maç sonunda, “Cüneyt abi, Burak’a neden kart vermedin. Kameralara yansıdı herkes gördü” dediği, Çakır’ın ise, “Alper bilmediğin şeyler var, karışma” yanıtını verdiği belirtildi.

ULUSOY ŞİKAYET ETTİ

  • Bu konuşma ve benzer diyalogların Alper Ulusoy tarafından MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan ve yönetici Ünsal Çimen’e aktarıldığı kaydedildi. MHK yöneticileri de Cüneyt Çakır’a 17. haftada, Ziraat Türkiye Kupası’nda ve bu hafta oynanacak maçlarda görev vermedi. Hatta yıllardır Cüneyt Çakır’ın yardımcılığını yapan Bahattin Duran’ın, bu hafta Alper Ulusoy’un yöneteceği Ankaragücü- Konyaspor maçında flaş bir kararla yan hakem olarak atandığı ifade edildi.

BABA ÇAKIR’DAN TALİMAT

Serdar Çakır
Serdar Çakır

Atamanın ardından Bahattin Duran’ın Cüneyt Çakır ile baba Serdar Çakır’a haber verdiği ve “Cüneyt’i satana yardımcı hakemlik yapamazsın” diyerek tepki gösterildiği belirtiliyor. Yapılan görüşmenin ardından Bahattin Duran’ın, Alper Ulusoy’u arayarak maça sakat olduğu gerekçesi ile çıkamayacağını iletiyor. Ancak Duran’ın sakat olduğuna dair MHK’ya iletilmiş bir bilginin olmadığı öğreniliyor.

‘SAKATIM’ DEDİ

  • MHK’nın hakem atamaları için 14 Ocak Salı günü Beylerbeyi tesisinde bir araya geldiği kaydediliyor. Aynı saatlerde Bahattin Duran’ın tesiste bulunan çim sahada 2 saat antrenman yaptığı, çalışma sonunda ise MHK Başkanı Zekeriya Alp’i kapıya kadar yolcu ettiği ifade ediliyor. Ancak Ulusoy’un yardımcısı olacağını öğrenen Duran’ın, daha sonra “Sakatım” demesiyle 1 saat içinde atamanın değiştirildiği kaydediliyor. Ayrıca Antalya’daki devre arası kampında çalışmalarını sürdüren 4 yardımcı hakemin, yeterli sürede koşamamasına rağmen yardımcı hakem olarak atandığı belirtiliyor.

Herkes kendi işine baksın
Herkes kendi işine baksın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları ve gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, önlerindeki ilk 7-9 haftanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Güçlü, zirve mücadelesi veren rakiplerle zor maçlar oynayacağız. 9 haftadan sonra iş bitmiyor ama bizim açımızdan biraz daha rahat diye nitelendirebileceğimiz maçlar söz konusu. Bu serüvenin ilk maçı Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyor. İyi başlangıç her zaman takımı motive eder. Takıma bir enerji yüklenir, o açıdan önemli bir maç. Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu yolculuğun içine giriyoruz. Takımın gücü yerinde, takıma, oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlarımıza olan inancımızda herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. Bu taraftar bu takımı layık olduğu yere taşıyabilecek güce sahip, aynı şekilde profesyonel futbolcu kadrosu bu lig zirve yarışının içersinde sonuna kadar tutup başarıya götürebilecek güce sahip” dedi.SON 20-25 YILIN EN DAR TRANSFER MEVSİMİ YAŞANIYORŞu anki devre arası transfer döneminin her kulüp için aynı zorlukta olduğunu belirten Ağaoğlu, “Limit sınırlamasıyla ilgili olarak aylardır söylediğimiz konular kulüplerin önüne geldi. Son 20-25 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor. Kimse transfer yapamıyor. Pazarlamacılar zor durumda. Bizim durumumuz da farklı değil. Sokakta kimi görsem herkes transferi soruyor. Bizim limitimiz şu an itibarıyla 450 bin Euro, elimizden bir-iki futbolcu çıkartırsak onlardan oluşan boşlukla beraber biraz daha yukarıya çıkar. O doğrultuda da limit neye müsaade ediyorsa o transfer yapılır. Artık öyle ne bizim ne de diğer kulüplerin uçuk-kaçık transfer yapma şansı ortadan kalktı. Limiti yüksek olan takımlar da var. İki sene üst üste Şampiyonlar Ligi’nde yer alması nedeniyle Galatasaray’ın limiti yüksek” diye konuştu.HERKES KENDİ MUHASEBESİNİ TUTSUNSon dönemde bazı başkanların kendi kulüplerinden çok Trabzonspor’un muhasebesiyle ilgilendiğini söyleyen Ağaoğlu, “Son zamanlarda herkes Trabzonspor’un muhasebesini tutmaya başladı. Bırakın, o bizim işimiz, herkes kendi muhasebesini tutsun. Farklı kulüplerin başkanları kendi muhasebelerini tutsunlar. Ben de Trabzonspor’un muhasebesini tutayım. Trabzonspor Kulübü’nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar. Bu aralar bazı kulüpler tarafından Trabzonspor’un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerek yok. Trabzonspor’un bütün hesabı, kitabı, aldığı, sattığı, kasasına giren ve çıkan paranın kuruşuna kadar bunu KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine zaten sunuyoruz. Biz kendi işimizi sağlıklı yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz ve sadece kendi sıkıntılarımızla ve kendi problemlerimizle uğraşıyoruz. Sağa sola bakarsan hedefe varmakta bu sefer sen zorluk yaşarsın” ifadelerini kullandı.İrfan Buz'dan Yeni Malatyaspor'a yeşil ışık

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