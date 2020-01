Düdüğü asmalı

Türkiye’de son yıllarda sürekli tartışılan hakemler ve Merkez Hakem Kurulu’nda skandalların ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig’de 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır’ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Fotomaç’da yer alan habere göre, derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş’ın lehine olan penaltı pozisyonlarında ‘devam’ kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese herhangi bir sonuç alınamamıştı.

‘GİR SEN OYNA’YA KART YOK

Derbinin 87. dakikasında Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Umut Nayir’a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy, Burak’a hızlı çıkmasını söylemişti. Burak ise ısrarlı bir şekilde defalarca, “Gir sen oyna” diyerek Alper Ulusoy’a yoğun tepki göstermişti. Ulusoy’un o anlarda Cüneyt Çakır’ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır’ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy’un maç sonunda, “Cüneyt abi, Burak’a neden kart vermedin. Kameralara yansıdı herkes gördü” dediği, Çakır’ın ise, “Alper bilmediğin şeyler var, karışma” yanıtını verdiği belirtildi.

ULUSOY ŞİKAYET ETTİ

Bu konuşma ve benzer diyalogların Alper Ulusoy tarafından MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan ve yönetici Ünsal Çimen’e aktarıldığı kaydedildi. MHK yöneticileri de Cüneyt Çakır’a 17. haftada, Ziraat Türkiye Kupası’nda ve bu hafta oynanacak maçlarda görev vermedi. Hatta yıllardır Cüneyt Çakır’ın yardımcılığını yapan Bahattin Duran’ın, bu hafta Alper Ulusoy’un yöneteceği Ankaragücü- Konyaspor maçında flaş bir kararla yan hakem olarak atandığı ifade edildi.

BABA ÇAKIR’DAN TALİMAT

Atamanın ardından Bahattin Duran’ın Cüneyt Çakır ile baba Serdar Çakır’a haber verdiği ve “Cüneyt’i satana yardımcı hakemlik yapamazsın” diyerek tepki gösterildiği belirtiliyor. Yapılan görüşmenin ardından Bahattin Duran’ın, Alper Ulusoy’u arayarak maça sakat olduğu gerekçesi ile çıkamayacağını iletiyor. Ancak Duran’ın sakat olduğuna dair MHK’ya iletilmiş bir bilginin olmadığı öğreniliyor.

‘SAKATIM’ DEDİ

MHK’nın hakem atamaları için 14 Ocak Salı günü Beylerbeyi tesisinde bir araya geldiği kaydediliyor. Aynı saatlerde Bahattin Duran’ın tesiste bulunan çim sahada 2 saat antrenman yaptığı, çalışma sonunda ise MHK Başkanı Zekeriya Alp’i kapıya kadar yolcu ettiği ifade ediliyor. Ancak Ulusoy’un yardımcısı olacağını öğrenen Duran’ın, daha sonra “Sakatım” demesiyle 1 saat içinde atamanın değiştirildiği kaydediliyor. Ayrıca Antalya’daki devre arası kampında çalışmalarını sürdüren 4 yardımcı hakemin, yeterli sürede koşamamasına rağmen yardımcı hakem olarak atandığı belirtiliyor.