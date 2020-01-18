SÜPER LİG

Herkes kendi işine baksın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda bordo-mavili kulübün muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya başlandığını belirterek, “Trabzonspor’un muhasebesini kimse merak etmesin, biz tutuyoruz. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa işini daha sağlıklı yapar” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları ve gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, önlerindeki ilk 7-9 haftanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Güçlü, zirve mücadelesi veren rakiplerle zor maçlar oynayacağız. 9 haftadan sonra iş bitmiyor ama bizim açımızdan biraz daha rahat diye nitelendirebileceğimiz maçlar söz konusu. Bu serüvenin ilk maçı Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyor. İyi başlangıç her zaman takımı motive eder. Takıma bir enerji yüklenir, o açıdan önemli bir maç. Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu yolculuğun içine giriyoruz. Takımın gücü yerinde, takıma, oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlarımıza olan inancımızda herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. Bu taraftar bu takımı layık olduğu yere taşıyabilecek güce sahip, aynı şekilde profesyonel futbolcu kadrosu bu lig zirve yarışının içersinde sonuna kadar tutup başarıya götürebilecek güce sahip” dedi.

SON 20-25 YILIN EN DAR TRANSFER MEVSİMİ YAŞANIYOR

Şu anki devre arası transfer döneminin her kulüp için aynı zorlukta olduğunu belirten Ağaoğlu, “Limit sınırlamasıyla ilgili olarak aylardır söylediğimiz konular kulüplerin önüne geldi. Son 20-25 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor. Kimse transfer yapamıyor. Pazarlamacılar zor durumda. Bizim durumumuz da farklı değil. Sokakta kimi görsem herkes transferi soruyor. Bizim limitimiz şu an itibarıyla 450 bin Euro, elimizden bir-iki futbolcu çıkartırsak onlardan oluşan boşlukla beraber biraz daha yukarıya çıkar. O doğrultuda da limit neye müsaade ediyorsa o transfer yapılır. Artık öyle ne bizim ne de diğer kulüplerin uçuk-kaçık transfer yapma şansı ortadan kalktı. Limiti yüksek olan takımlar da var. İki sene üst üste Şampiyonlar Ligi’nde yer alması nedeniyle Galatasaray’ın limiti yüksek” diye konuştu.

HERKES KENDİ MUHASEBESİNİ TUTSUN

  • Son dönemde bazı başkanların kendi kulüplerinden çok Trabzonspor’un muhasebesiyle ilgilendiğini söyleyen Ağaoğlu, “Son zamanlarda herkes Trabzonspor’un muhasebesini tutmaya başladı. Bırakın, o bizim işimiz, herkes kendi muhasebesini tutsun. Farklı kulüplerin başkanları kendi muhasebelerini tutsunlar. Ben de Trabzonspor’un muhasebesini tutayım. Trabzonspor Kulübü’nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar. Bu aralar bazı kulüpler tarafından Trabzonspor’un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerek yok. Trabzonspor’un bütün hesabı, kitabı, aldığı, sattığı, kasasına giren ve çıkan paranın kuruşuna kadar bunu KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine zaten sunuyoruz. Biz kendi işimizi sağlıklı yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz ve sadece kendi sıkıntılarımızla ve kendi problemlerimizle uğraşıyoruz. Sağa sola bakarsan hedefe varmakta bu sefer sen zorluk yaşarsın” ifadelerini kullandı.

İrfan Buz'dan Yeni Malatyaspor'a yeşil ışık
İrfan Buz'dan Yeni Malatyaspor'a yeşil ışık

Türk futbolunun tecrübeli futbol adamlarından İrfan Buz, TVNET ekranlarında yayınlanan Akşam Sporu programının konuğu oldu. Buz, Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrasında Yeni Malatyaspor'a gideceği yönündeki iddialara canlı yayında cevap verdi."Yeni Malatyaspor'dan teklif almadım. Teklif gelirse tabii ki olumlu yaklaşırım. Biz orada şampiyon olmuşuz, insanlarla birbirimize sarılmışız, sevmişiz. Malatyaspor bizim için çok ayrı bir yeri olan takım"İrfan Buz katıldığı yayında önceki günlerde Bursaspor'dan teklif aldığını ancak yönetimin tercihini İbrahim Üzülmez'den yana kullandığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam bu noktada anlaşmanın gerçekleşmemesinin maddiyatla ilgili olmadığını da belirtti.İrfan Buz: &quot;Bursaspor&#39;dan teklif almıştım. Bursaspor başkanıyla görüşmüştüm ama sayın İbrahim Üzülmez&#39;de karar kılındı. Finansal anlamda anlaşılmadı diye bir şey yok.&quot;#AkşamSporu @buz_com @mgoksell pic.twitter.com/gl9Zq09MYn&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Ocak 2020

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