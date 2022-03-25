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Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz paylaşımı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Portekiz maçında penaltı kaçıran Burak Yılmaz'a sosyal medya hesabından destek verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlundan Burak Yılmaz paylaşımı
Emre Belözoğlu

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz’e deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Takım’da kaptan Burak Yılmaz, mücadelede kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşadı.

Tecrübeli golcü maç sonu, "Bu penaltıyı ömrüm boyunca unutmayacağım" diyerek ay-yıldızlı formaya veda ettiğini açıkladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Burak Yılmaz için destek paylaşımı yaptı.

Uzun yıllar A Milli Takım formasını birlikte giydiği Burak Yılmaz'la beraber çekilen fotoğrafını paylaşan Belözoğlu, golcü oyuncunun kafasına kral tacı ekledi.

İşte Emre Belözoğlu'nun o paylaşımı:

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