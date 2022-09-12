Süper Lig’in 6. hafta maçında evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut: "İzleyenlere eziyet çektirdik"

Bulut oynadıkları futbol dolayısı ile seyircilerinden özür dilediğini belirterek, “Bugün maalesef ekran başında olan seyircilerimize, statta bizi izleyenlere gerçekten eziyet çektirdik. Oynadığımız futbolla seyircilerimizden özür dilerim. Sahada yapmak istediklerimizin hiç birisini uygulayamadık. Zaten maç 1-0 bitseydi hak etmediğimiz bir üç puan almış olacaktık. O yüzden rakibimizin attığı penaltıyla puanları paylaşmış olduk.

"Zor bir deplasman olacak"

Bizim adımıza iyi bir puan oldu. Bazen böyle maçlar oluyor. Bu da onlardan biriydi. Çabuk unutmamız lazım, çünkü önümüzdeki hafta Trabzonspor maçına gideceğiz. Zor bir deplasman olacak. O yüzden çabuk toparlamamız lazım, iyi oynamadığımız bir maç ama bir puan aldık onunla sevinmemiz lazım” dedi.

REKLAM

Gaziantep FK bu skorla birlikte 11 puanla, maç fazlasıyla 4. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet ile tanışamayan Ümraniyespor 2 puanla 17. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK: "İnananlar kazandı." pic.twitter.com/skSZUmOzhu — SPOR (@yenisafakspor) August 26, 2022

ÖZGÜN Gaziantep 1-1 Ümraniyespor Maçı Özeti ve Golü