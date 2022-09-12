Spor Erol Bulut "İzleyenlere eziyet çektirdik"
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Erol Bulut: "İzleyenlere eziyet çektirdik"

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, evinde Ümraniyespor ile son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalırken, ev sahibinin hocası Erol Bulut maç sonu yaptığı açıklamada sahada yapmak istediklerinin hiçbirisini uygulayamadıklarını söyledi. Erol Bulut'un açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Erol Bulut: İzleyenlere bugün eziyet çektirdik, Erol Bulut ne söyledi?
Gaziantep FK - Erol Bulut

Süper Lig’in 6. hafta maçında evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut: "İzleyenlere eziyet çektirdik"

Bulut oynadıkları futbol dolayısı ile seyircilerinden özür dilediğini belirterek, “Bugün maalesef ekran başında olan seyircilerimize, statta bizi izleyenlere gerçekten eziyet çektirdik. Oynadığımız futbolla seyircilerimizden özür dilerim. Sahada yapmak istediklerimizin hiç birisini uygulayamadık. Zaten maç 1-0 bitseydi hak etmediğimiz bir üç puan almış olacaktık. O yüzden rakibimizin attığı penaltıyla puanları paylaşmış olduk.

"Zor bir deplasman olacak"

Bizim adımıza iyi bir puan oldu. Bazen böyle maçlar oluyor. Bu da onlardan biriydi. Çabuk unutmamız lazım, çünkü önümüzdeki hafta Trabzonspor maçına gideceğiz. Zor bir deplasman olacak. O yüzden çabuk toparlamamız lazım, iyi oynamadığımız bir maç ama bir puan aldık onunla sevinmemiz lazım” dedi.

  • Gaziantep FK bu skorla birlikte 11 puanla, maç fazlasıyla 4. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet ile tanışamayan Ümraniyespor 2 puanla 17. sırada yer alıyor.

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