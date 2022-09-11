Kerem Aktürkoğlu itiraf etti: Eleştirilerden etkileniyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon harika bir performans ortaya koyan ancak bu sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kaydettiği 2 golle yeniden çıkışa geçti. Aktürkoğlu, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da eleştirilerden etkilendiğini ve yeni yeni toparlandığını ifade etti.

Aktürkoğlu, açıklamalarında, "İki haftadır iyi futbol oynuyorduk, sonuçlarını da alıyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişler olduğunda, övgüler de çok oluyor. Ben buna kendimi kaptırmak istemiyorum ama zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de zaman zaman bundan etkilendim." ifadelerine yer verdi.