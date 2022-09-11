Spor Kerem Aktürkoğlu itiraf etti Eleştirilerden etkileniyorum
FUTBOL FUTBOL

Kerem Aktürkoğlu itiraf etti: Eleştirilerden etkileniyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon harika bir performans ortaya koyan ancak bu sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kaydettiği 2 golle yeniden çıkışa geçti. Aktürkoğlu, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da eleştirilerden etkilendiğini ve yeni yeni toparlandığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu itiraf etti: Eleştirilerden etkileniyorum
Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon harika bir performans ortaya koyan ancak bu sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kaydettiği 2 golle yeniden çıkışa geçti. Aktürkoğlu, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da eleştirilerden etkilendiğini ve yeni yeni toparlandığını ifade etti.

Aktürkoğlu, açıklamalarında, "İki haftadır iyi futbol oynuyorduk, sonuçlarını da alıyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişler olduğunda, övgüler de çok oluyor. Ben buna kendimi kaptırmak istemiyorum ama zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de zaman zaman bundan etkilendim." ifadelerine yer verdi.

Fırtına gibiydi

'Fırtına gibiydi'

​Dursun Özbek beğendiği oyuncuyu açıkladı.
Farka gidebilirdik

'Farka gidebilirdik'

Okan Buruk, 3-2'lik Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi.
Gaziantep FKson dakikada yıkıldı

Gaziantep FK
son dakikada yıkıldı

​Gaziantep FK, 1-0 önde olduğu Ümraniyespor maçını 90'da yediği golle 1-1 berabere tamamladı.
En pahalı 11

En pahalı 11

Transfer dönemi kapandı: Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu.
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Kayserispor<br>3 puanı aldı

Kayserispor
3 puanı aldı

​Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Yerli bilmecesi

Yerli bilmecesi

​​Kasımpaşa, 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktı?
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Sivasspor sahasında İstanbulspor ile berabere kaldı.
5'te 5 yaptı

5'te 5 yaptı

​Real Madrid evinde rahat kazandı.
Erteleme kararı çıktı

Erteleme kararı çıktı

Güvenlik zorlukları nedeniyle, Rangers-Napoli maçı bir gün ertelendi.
İki yıldız <br>kadroda yok

İki yıldız
kadroda yok

​Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor.
'Tüm sahayı geçti <br>90'a astı'

'Tüm sahayı geçti
90'a astı'

Federico Valverde'den muhteşem gol.
Bernabeu'da attı

Bernabeu'da attı

​Vedat Muriqi, Real Madrid filelerini havalandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.