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Erol Bulut'u çıldırtan istatistik: O kağıtta ne yazıyordu?

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maçta teknik direktör Erol Bulut, oynanan oyuna büyük tepki gösterdi. Maç içerisinde yardımcısının kendisine getirdiği istatistikler sonrasında Bulut, sinirlerine hakim olamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut ve yardımcısı Yeni Malatyaspor maçında istatistikleri inceliyor.

Erol Bulut ve yardımcısı Yeni Malatyaspor maçında istatistikleri inceliyor.

Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta teknik direktör Erol Bulut'un sinirlenmiş ve ceketini fırlatmıştı. Bulut'un tepkisinin perde arkasında yardımcısının kendisine gösterdiği istatistikler var.

Maç içerisinde kendisine gösterilen tablet ekranında sağlıklı pas bağlantılarının kurulamadığının ve alan paylaşımının yapılamadığını gören Erol Bulut'un çok sinirlendiği öğrenildi. Öte yandan rakip takımın uzun top tercihlerinin sonuca ulaşması da teknik adamı sinirlendiren bir başka detaydı. Hafta boyunca yapılan çalışmaların maç boyunca sahaya yansıtılamamasına kızan genç çalıştırıcı maç sonunda da konuya dair bazı açıklamalarda bulundu.

  • Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında ilk golü yediği 9. dakikaya kadar üst üste en fazla 9 pas yaptı. Bu paslaşmaların çoğu Tisserand-Sadık arasında yapıldı. Fenerbahçe bu 9 dakika içerisinde rakip yarı alanda sadece iki isabetli pas yapabildi.

İşte Erol Bulut'un maçın sonunda yaptığı açıklamalar;

  • "Konuşacak hiçbir şey yok. Çalıştığımız, maçtan önce de söyledim uzun toplarla gelecekler. Hiçbir uzun topu kazanamadık. 4-5 kere gelip 3'ünü değerlendirdiler. Haklı olarak kazandırdılar. Sorumluluk hepimize ait. O yüzden bunun üzerinden, neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz. Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası. İçeride farklı, dışarıda farklı çalışmıyoruz. Biz bütün opsiyonları çalışıyoruz ama evde gösterdiğimiz performans, 3 maçta da mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım"


Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren taktik FB TV ekranlarında verildi
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren taktik FB TV ekranlarında verildi

Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından FB TV'ye sarı lacivertli taraftarlardan sert eleştiriler getirildi. Bunun sebebi ise FB TV'de sarı lacivertlilerin futbol takımının zaaflarının paylaşılmış olması.Maç öncesi yayınlarda spor yazarı Gürkan Kubilay'ın, 'Yeni Malatyaspor nasıl hücum etmeli?' şeklinde hazırladığı detaylı görseller ekrana yansıtılmış ve sonrasında maçın kaybedilmesiyle birlikte bu durum büyük tepki çekmişti.Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Adem Büyük (P), Umut Bulut ve Tetteh'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve haftanın büyük sürprizlerinden birine imza attı.

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