Erol Bulut'u çıldırtan istatistik: O kağıtta ne yazıyordu?

Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta teknik direktör Erol Bulut'un sinirlenmiş ve ceketini fırlatmıştı. Bulut'un tepkisinin perde arkasında yardımcısının kendisine gösterdiği istatistikler var.

Maç içerisinde kendisine gösterilen tablet ekranında sağlıklı pas bağlantılarının kurulamadığının ve alan paylaşımının yapılamadığını gören Erol Bulut'un çok sinirlendiği öğrenildi. Öte yandan rakip takımın uzun top tercihlerinin sonuca ulaşması da teknik adamı sinirlendiren bir başka detaydı. Hafta boyunca yapılan çalışmaların maç boyunca sahaya yansıtılamamasına kızan genç çalıştırıcı maç sonunda da konuya dair bazı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında ilk golü yediği 9. dakikaya kadar üst üste en fazla 9 pas yaptı. Bu paslaşmaların çoğu Tisserand-Sadık arasında yapıldı. Fenerbahçe bu 9 dakika içerisinde rakip yarı alanda sadece iki isabetli pas yapabildi.

İşte Erol Bulut'un maçın sonunda yaptığı açıklamalar;

"Konuşacak hiçbir şey yok. Çalıştığımız, maçtan önce de söyledim uzun toplarla gelecekler. Hiçbir uzun topu kazanamadık. 4-5 kere gelip 3'ünü değerlendirdiler. Haklı olarak kazandırdılar. Sorumluluk hepimize ait. O yüzden bunun üzerinden, neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz. Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası. İçeride farklı, dışarıda farklı çalışmıyoruz. Biz bütün opsiyonları çalışıyoruz ama evde gösterdiğimiz performans, 3 maçta da mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım"



