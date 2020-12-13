Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren taktik FB TV ekranlarında verildi

Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından FB TV'ye sarı lacivertli taraftarlardan sert eleştiriler getirildi. Bunun sebebi ise FB TV'de sarı lacivertlilerin futbol takımının zaaflarının paylaşılmış olması.

Maç öncesi yayınlarda spor yazarı Gürkan Kubilay'ın, 'Yeni Malatyaspor nasıl hücum etmeli?' şeklinde hazırladığı detaylı görseller ekrana yansıtılmış ve sonrasında maçın kaybedilmesiyle birlikte bu durum büyük tepki çekmişti.