SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren taktik FB TV ekranlarında verildi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında flaş bir sonuç alındı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenerken sosyal medyada FB TV'ye eleştiriler getirildi. Bunun sebebi ise Fenerbahçe'nin zaaflarının kulübün resmi televizyon kanalında açık açık verilmiş olması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyasporlu futbolcuların gol sevinci, Fenerbahçelilerin ise üzüntüsü böyle görüntülendi.

Yeni Malatyasporlu futbolcuların gol sevinci, Fenerbahçelilerin ise üzüntüsü böyle görüntülendi.

Fotoğraf: MUSTAFA AKIN

Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından FB TV'ye sarı lacivertli taraftarlardan sert eleştiriler getirildi. Bunun sebebi ise FB TV'de sarı lacivertlilerin futbol takımının zaaflarının paylaşılmış olması.

Maç öncesi yayınlarda spor yazarı Gürkan Kubilay'ın, 'Yeni Malatyaspor nasıl hücum etmeli?' şeklinde hazırladığı detaylı görseller ekrana yansıtılmış ve sonrasında maçın kaybedilmesiyle birlikte bu durum büyük tepki çekmişti.

  • Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Adem Büyük (P), Umut Bulut ve Tetteh'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve haftanın büyük sürprizlerinden birine imza attı.

FB TV'deki yayından bir görüntü.
FB TV'deki yayından bir görüntü.

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