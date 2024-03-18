Ertuğrul Doğan'dan sert açıklama: 'Kimse Trabzonspor'u meze etmeye kalkışmasın'

Trendyol Süper Lig 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonrasında saha içinde yaşanan olayların yankıları sürmeye devam ediyor.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan dün yaşananlar hakkında kamuoyuna yazılı açıklamada bulundu.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:
"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.
Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.
Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiçbir kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz"