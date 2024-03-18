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Spor

Ertuğrul Doğan'dan sert açıklama: 'Kimse Trabzonspor'u meze etmeye kalkışmasın'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonrasında saha içinde yaşanan gerginliğin ardından yazılı açıklamada bulundu. Doğan, "Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

20:46 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:05 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trendyol Süper Lig 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonrasında saha içinde yaşanan olayların yankıları sürmeye devam ediyor.


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan dün yaşananlar hakkında kamuoyuna yazılı açıklamada bulundu.


Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.


Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.


Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiçbir kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz"






#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce
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