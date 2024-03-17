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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti |ÖZET

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13. ve 45+4. dakikada Fred ve 87. dakikada Batshuayi kaydetti. Bordo-mavililerin gollerini 63. dakikada Bardhi ve 78. dakikada Trezeguet (P) attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 79'a yükselterek puan farkını 2'ye indirdi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:38 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 22:39 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe derbiden galip ayrıldı.
Fenerbahçe derbiden galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye ile 3-2 mağlup oldu.


Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13. ve 45+4. dakikada Fred ve 87. dakikada Batshuayi kaydetti.


Bordo-mavililerin gollerini 63. dakikada Bardhi ve 78. dakikada Trezeguet (P) attı.


Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 79'a yükselterek puan farkını 2'ye indirdi. Trabzonspor puanını 40 yaparak 3. sırada kaldı.


TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU


TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2


Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 30. HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
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