Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor: 13 yenilgi, 5 beraberlik

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligde çıktığı son 18 maçta galip gelemedi. Galibiyet hasreti süren EsEs, bu maçlarda 13 yenilgi 5 de beraberlik aldı.
Haber MerkeziİHA
Genç oyuncu kadrosu ile TFF 1. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, geçen yılki 3-0’lık Altınordu maçından buyana galibiyeti unuttu. Ligdeki son 18 maçında 13 yenilgi 5 de beraberlik alan siyah-kırmızılı ekip, bu akşam Samsunspor’a karşı kazanmak istiyor. Bu yıl da ligin henüz başı olmasına rağmen 3 puanı silinen Eskişehirspor, Teknik Direktör İlhan Var ile düze çıkma peşinde.
3 beraberlik sıfır puan
Lige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti.
Bu sezon 3 beraberliği bulunuyor
Bu sonucun ardından geçtiğimiz günlerde 3 puan silme cezası alan Eskişehirspor, -1 olan puanını sıfıra yükseltti. Eskişehirspor'un 3 beraberliği bulunuyor.
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