Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor: 13 yenilgi, 5 beraberlik

Genç oyuncu kadrosu ile TFF 1. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, geçen yılki 3-0’lık Altınordu maçından buyana galibiyeti unuttu. Ligdeki son 18 maçında 13 yenilgi 5 de beraberlik alan siyah-kırmızılı ekip, bu akşam Samsunspor’a karşı kazanmak istiyor. Bu yıl da ligin henüz başı olmasına rağmen 3 puanı silinen Eskişehirspor, Teknik Direktör İlhan Var ile düze çıkma peşinde.

3 beraberlik sıfır puan

Lige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti.

Bu sezon 3 beraberliği bulunuyor

Bu sonucun ardından geçtiğimiz günlerde 3 puan silme cezası alan Eskişehirspor, -1 olan puanını sıfıra yükseltti. Eskişehirspor'un 3 beraberliği bulunuyor.

TFF’den Eskişehirspor ve Karabükspor’a puan silme cezası TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.Geçen sezon da 15 puanı silinmiştiİncelemeler sonucunda verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ve Ankaraspor’a 3’er puan tenzili cezası verdi. 3 puanı silinen Eskişehirspor’un puanı -1’e düşürüldü. Diğer yandan Eskişehirspor’un geçen sezon da 15 puanı silinmişti. Geçtiğimiz sezon küme düşen kırmızı-siyahlılar, düşmenin kaldırılmasıyla birlikte tekrar TFF 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.Karabükspor'a 3 puan silme cezasıTFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ”Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; TFF 1.Lig’den Ankaraspor ve Eskişehirspor, Misli.com 2.Lig’den Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine 3’er puan tenzili cezası verdi.