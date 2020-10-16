2.LİG

TFF’den Eskişehirspor ve Karabükspor’a puan silme cezası

TFF’den Eskişehirspor ve Karabükspor’a puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a ve 2.Lig Kırmızı Grup’ta sıfır puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor’a 3 puan silme cezası verdi

Haber Merkezi İHA
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Geçen sezon da 15 puanı silinmişti

İncelemeler sonucunda verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ve Ankaraspor’a 3’er puan tenzili cezası verdi. 3 puanı silinen Eskişehirspor’un puanı -1’e düşürüldü. Diğer yandan Eskişehirspor’un geçen sezon da 15 puanı silinmişti. Geçtiğimiz sezon küme düşen kırmızı-siyahlılar, düşmenin kaldırılmasıyla birlikte tekrar TFF 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

  • Karabükspor'a 3 puan silme cezası
  • TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ”Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; TFF 1.Lig’den Ankaraspor ve Eskişehirspor, Misli.com 2.Lig’den Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine 3’er puan tenzili cezası verdi.


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