EURO 2020 kadromuz açıklanıyor

Ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştireceği kampın geniş kadrosu açıklanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu bugün saat 11.00'de yapacağı çevrim içi toplantı ile duyuracak.
Toplantı, TFF'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
🇹🇷 A Milli Takımımızın, EURO 2020 öncesinde oynayacağı 3 hazırlık maçının tarihleri belli oldu.
🗓27 Mayıs: Azerbaycan
🗓31 Mayıs: Kuzey İrlanda
🗓3 Haziran: Moldova pic.twitter.com/kSzpHLevsv
🇹🇷 A Milli Takımımızın, EURO 2020 öncesinde oynayacağı 3 hazırlık maçının tarihleri belli oldu.