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EURO 2020 kadromuz açıklanıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunu bugün düzenleyeceği toplantı ile duyuracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020 kadromuz açıklanıyor
Milliler 17 Mayıs'ta toplanacak.

Ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştireceği kampın geniş kadrosu açıklanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu bugün saat 11.00'de yapacağı çevrim içi toplantı ile duyuracak.

Toplantı, TFF'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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