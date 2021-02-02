Şenol Güneş Yeni Şafak'a konuştu: ​Euro 2020’de iz bırakacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüs pandemi sürecinin futbola etkileri, Milli takımın genel durumu ve hedefleriyle birlikte Türk futbolunun içinde bulunan çıkmazı tüm açıklığıyla Yeni Şafak’a anlattı.

Güneş, en büyük arzusunun 2020 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2020) iz bırakmak ve Dünya Kupası’nda yeniden boy göstermek istediklerini vurguladı. Söze pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ye olumsuz etkilerini değerlendirerek başlayan Güneş, “Göreve başlarken 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmak hedefimiz vardı. Orada bir olumsuzluğumuz yok. İyi izler bırakarak kadromuzu oluşturduk. Herkesin sayabileceği ve beğenebileceği, sadece oyun olarak değil, futbolcu karakteri olarak da beğenebileceği bir kadro oluşturduk. Bunun sonuç olarak yansıması da bizi mutlu etti. Kamp yerleri, hazırlık maçları başta olmak üzere planlamamızı yaptık ama maalesef pandemi sebebiyle çöpe attık. Hem Türkiye ligleri hem de Avrupa liglerinin dalgalanma geçirmesi bizi olumsuz etkiledi. Bu genç takımın bir turnuva geçirmesini istiyordum Avrupa Şampiyonası’nda. O hızla neler yapabileceklerini görmek istiyordum. Ama araya zaman girdi. Sakatlarımız vardı bunların düzelmesi iyiydi ama futbolcularımızın hala süre gelen oynayıp oynamama ve sakatlık durumları devam ediyor” dedi.

TÜRKİYE’YE GURUR YAŞATMAK İSTİYORUZ

EURO 2020 öncesi milli takımın durumunu değerlendiren Şenol Güneş, “Milli takımımızda genç oyuncular var. Birkaç tecrübeli oyuncumuz var. Birbirlerini tanıyorlar. Oynadıkları oyunlarla bize umut veriyorlar. Yükselen bir değer olmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz şey bu. Bu çocukların hiçbirisi Dünya Kupası görmediler. İlk defa katılacaklar. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem topluma verecekleri en güzel mesaj orada olmak ve Türkiye’yi temsil etmek. İkincisi kendi adlarına bir level daha yukarı çıkabilmek için önlerine bir 2020 Avrupa Şampiyonası var, bir de 2022 Dünya Kupası’na katılarak kendilerini tekrar gösterme şansları var. Ülke futbolu adına Türkiye’yi temsilen Türk futbolunu tekrar tanıtma şansımız var. Bu yüzden sorumluluklarımız fazla. Gurur verecek oyunlar ve sonuçlar bekliyoruz. İz bırakmak istiyoruz. Türk futbolunda yeniden bir adım atmanın bugün ilk adımını burada yapacağız. Bu tip maçlar, futbolcuların özellikle ülkelerin kendilerini tanıtmaları için en güzel sahnedir. O sahneyi güzel kullanmak lazım. O yüzden Dünya Kupası’nı da önemsiyorum ama Avrupa Şampiyonası’nda zaten bir adım attılar. Şu anda biz bu gençle nesillerle bu sonuçları yakalayabilirsek, ondan sonrası da daha kolay işler olacağını düşünüyorum. O doğruları yakalayan bu grup 5-10 sene bunu taşır” şeklinde konuştu.

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RAKİBİMİZ HOLLANDA İLE NORVEÇ

Teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra 2022 Dünya Kupası elemelerinin başladığını hatırlatarak, “Dünya Kupası’na elemelerden katılmak istiyoruz. Başından beri söylediğim önümüzde iki hedef var. Birisi 2020 Avrupa Şampiyonası’nda oynadığımız oyunlarla akılda kalan bir takım olduğumuzu göstermek, gruptan öncelikle çıkmak. İkincisi de Dünya Kupası’na mutlaka katılmak. 2022’de olabilmek. Grupta rakiplerimiz Hollanda, Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ. Rakip olarak daha güçlü görünen 3 takım arasında görünen bir yarış gibi görünüyor. Bizimle beraber Norveç ve Hollanda. Hollanda daha güçlü görünüyor. Hollanda ile oynayıp, sonra Norveç’e gideceğiz. Dolayısıyla başlangıçta oynayacağımız o 2 maç güç dengesi açısından söylüyorum bizim için çok önemli. İyi başlamak istiyoruz. Avantajlı başlamak için en az 4 puan bekliyoruz orada. Gruptan birinci olarak çıkmak tabi ki hedefimiz. Ama çıkamadığımız zaman tekrar ikinci olup play-off oynama şansımız olacak” ifadelerini kullandı.

REKABETE EVET KAVGAYA HAYIR

En iyi olmak için rekabet olması gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş, “Rekabet olacak ama kavga olmayacak. Tartışma olmayacak. Tartışmalar, kavgalar futbol dışı şeyler. Yöneticilerin kavgası, antrenörlerin kavgaları, hakem kavgaları, kısır döngüler... Asıl önemli olan güzel bir rekabet. Futbol en güzelini ortaya koyma yarışı olmalı. Birbirini yok etme savaşı değil. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe’nin Galatasaray, Galatasaray’ın Beşiktaş’a, hepsine, herkese ihtiyaç var. Biz birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Her kulübe saygı duyuyoruz. Her kulübün antrenörünü seviyoruz. Oyuncularımızı da tarafsız olarak burada bir havuzda eritiyoruz. Kulüplerimiz de en iyileri olsun. Şu anda krizimiz var. Avrupa’da takımlarımız da sıkıntılı. Uluslar Ligi’nde sıkıntılar yaşadık. Hemen üzülüyor, etkileniyoruz. Futbol, moral ile de ilgilidir. Moralin bozulmaması için de dikkat edeceğiz. Onlar sorumluluk duymalı ama bizim destek vermemiz lazım. Tüm bunların hepsi birlikte yapılacak” dedi.

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YIKILMAK YOK DEVAM ETMEK VAR

Zaman zaman başarılı ya da başarısız sonuçlar alınabileceğine dikkat çeken Şenol Güneş, “Başarısızlık bir deneyimdir, tecrübedir. Ama yıkılmak yok. Devam etmek var. İyi sonuçlar alarak devam etmek istiyoruz ama kötü sonuçlar aldığımızda yıkılmamayı bileceğiz. Bizde yıkmak kolay. Yıkmak için de bahaneler çok. O yaptı, bu yaptı, mesele benim ya da senin meselen değil, hepimizin meselesi. Medyanın da meselesi, antrenörün de yöneticinin de taraftarın da ailenin de. Ben futbolu artık para harcayan ülke olmasından çok para kazanan bir ülke olmasını istiyorum. Buraya da bir ön ayak olacağını düşünüyorum bu tip turnuvaların. Futbolcuların sahnede, pazarda yer aldığı dönemlerdir. Buradan da ekonomiye çevrilmeli. Yarışmaya hazırlayacak üretimi yapmalıyız. Şu anda Avrupa’dan oyuncu almıyoruz. Ürettiğimiz oyuncuları Avrupa’ya gönderip, alıyoruz. Şu an ki durum bu. Biz bahçemizde çiçek yetiştirelim artık. Aynı zamanda dünyaya sunduğumuz zaman da bu Türk ürünleri diyelim bunlara. Adımlar attık ama henüz bunu sağlamadık” diye konuştu.

KALİTELİ YABANCIYA KARŞI DEĞİLİM

Futbolcu yetiştirme konusunda Bursaspor’u örnek gösteren tecrübeli teknik direktör, “Zaten sistemi vardı. Ama bu sefer bunu bir politika haline getirdi ve doğru yapıldı. Biz bu sistemi oturtabilmek için üst kademede bazı şeyler yapmamız lazım. Yabancı konusu bunlardan bir tanesi. Biz yabancı sayısını çok konuşuyoruz. Sayı mesele değil. Bizim üreterek sunmamız lazım. Yusuf Yazıcı örneğinde olduğu gibi. 15-20 milyon Euro’luk oyuncuyu 3-5 tane yaptığın zaman sen zaten ekonomini düzeltiyorsun. Sen dışarıdan yabancı alırken dikkat etmen lazım. Sana mutlaka yarayanı alacaksın. Sayısının da fazla olmasına gerek yok. En iyisini seç al. 15-20 yabancı oyuncu alacağına, 3-5 ya da 6-7 yabancı al. Bunlar direkt oynasınlar. Fazlasını alırsan ürettiğinin önünü tıkıyorsun. O alacağın yabancıya yakın sende oyuncu yok mu? Bursaspor’daki oyunculara herkes talip oluyor. Fenerbahçe’den Merih gitti, Trabzonspor’dan Yusuf gitti, Galatasaray’dan Ozan gitti. O mevkilere oyuncular bu kulüplere lazım mı? Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray’a oyuncu lazım? Lazım. Ne kadara mal olur? Topla parayı onu geçiyor. Alınanlara bak, direkt geçiyor” ifadelerini kullandı.

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KULÜP YAPILARI ALMANYA GİBİ OLMALI