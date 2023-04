Pirlo konusunda konuşan Borini, "Andrea ve ekibinden hemen güven aldım. Bir hücum oyuncusu her zaman daha iyisini yapmak için hocasından o teşviki arar. Kendimi hemen rahat hissettim çünkü beni savunmacı değil, hücumcu bir oyuncu yaptı. Elbette hala defansif işler de yapmam gerekiyor ama farklı bir şekilde. Bana geçmişte her zaman bu fırsat verilmedi" ifadelerini kullandı.

Türk futbolu hakkında da konuşan Fabio, "Daha düşük bir seviye bekliyordum ama kötü değil açıkçası. Fiziksel yoğunluk çok yüksek, belki biraz teknikten ödün verilerek, ama bu maçları her zaman açık tutuyor kazanmak hiç kolay değil. Her yıl en az beş takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Bunlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Montella'nın gelmesinden bu yana Adana Demirspor. Her maç için savaşmanız gerekiyor, size garanti ederim" şeklinde konuştu.