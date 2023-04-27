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Spor

Fabio Borini: "Transfer kararımda önceliğim ailem olacak"

Fatih Karagümrük ile bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 19 gol 9 asist yapan İtalyan futbolcu Fabio Borini, İtalya'nın önde gelen gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'ya konuşurken, Türkiye'deki yaşantısı, Süper Lig ve transfer konuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Borini'nin röportajının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:47 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fabio Borini, 20-21 sezonu devre arasında transfer olduğu Karagümrük'te 72 maçta 35 gol atarken 15 asist yaptı.

Fabio Borini, 20-21 sezonu devre arasında transfer olduğu Karagümrük'te 72 maçta 35 gol atarken 15 asist yaptı.

Fatih Karagümrük'ün forveti Fabio Borini, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuştu.


Bu sezon attığı gollerle gündemden düşmeyen İtalyan forvet, bu sezonki performansını tecrübesine bağlarken, "Daha tecrübeli olduğunuzda daha az koşmazsınız, daha iyi koşarsınız. Pirlo sayesinde daha iyi çalışıyorsunuz" dedi.


Pirlo konusunda konuşan Borini, "Andrea ve ekibinden hemen güven aldım. Bir hücum oyuncusu her zaman daha iyisini yapmak için hocasından o teşviki arar. Kendimi hemen rahat hissettim çünkü beni savunmacı değil, hücumcu bir oyuncu yaptı. Elbette hala defansif işler de yapmam gerekiyor ama farklı bir şekilde. Bana geçmişte her zaman bu fırsat verilmedi" ifadelerini kullandı.


"Zaniolo alışıyor"

Türkiye'deki futbol tutkusu ve İtalyan trendi için de konuşan tecrübeli forvet, "Zaniolo buraya alışıyor, sezonun ortasında bunu yapmak kolay değil. Genel olarak burada bizi deli gibi seviyorlar, belki de altın dönemimizden hala hoşlanıyorlar. Taktiksel dikkatimizi, işteki sürekliliğimizi hayranlıkla izliyorlar. Bu, büyük bir ilgiyle takip ettikleri bir konu" dedi.



Fabio Borini, Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ın yer alabileceğini belirtirken, "Evet, Milan bu stadyumu 2005'ten dolayı iyi biliyor, maalesef. Büyük dürüstlükle söylemeliyim ki geçen sene ne şampiyonluğu ne de bu sene Şampiyonlar Ligi yarı finalini beklemiyordum. Bir anda büyük bir ilerleme kaydettiler, genellikle geçişler daha aşamalıdır" dedi.

Türk futbolu hakkında da konuşan Fabio, "Daha düşük bir seviye bekliyordum ama kötü değil açıkçası. Fiziksel yoğunluk çok yüksek, belki biraz teknikten ödün verilerek, ama bu maçları her zaman açık tutuyor kazanmak hiç kolay değil. Her yıl en az beş takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Bunlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Montella'nın gelmesinden bu yana Adana Demirspor. Her maç için savaşmanız gerekiyor, size garanti ederim" şeklinde konuştu.


"Yazın her şey olabilir"

Devre arasında İtalya ve Türkiye içinden aldığı teklifler için konuşan İtalyan forvet, "Ayrılmak için doğru zaman değildi, öyle diyelim. Ancak gelecek yaz için hiçbir şeyi garanti etmiyorum. Yani İtalya'ya dönüşümü de dahil. Bazı talepler zaten geldi, kesinlikle geçen sefer olduğu gibi sözleşmemin sonuna kadar bekleme hatasını yapmak istemiyorum, o zaman Aralık'a kadar bekleyip buraya gelmedim" dedi.
İtalya milli takımına seçilip seçilmeyeceği ile alakalı ise, "Eylül ve Ekim arasında bir ön çağrı aldım ama sonunda gerçekleşmedi. Mart ayında, takımın benim pozisyonumdaki sıkıntılarını görünce umut ettim ama olmadı. Neyse ki her zaman bir umut var" dedi.
Borini Türkçe hakkında ise, "Burada kalmam gerekiyorsa, daha fazla özveriyle bu dil üzerinde çalışacağım. Az kelime biliyorum ve İngilizce ve İspanyolca konuşmama rağmen, Türkçe'de sıfırdan başlamak gerekiyor, çok zor" ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan büyük deprem hakkında da konuşan İtalyan golcü “Biz de uzaktan yaşadık ama itiraf ediyorum ki evimin sallanmasını hayal ettim. Aklım hemen 2012’ye, Crevalcore’daki depreme gitti, annem ve babam orada yaşıyordu. Bir hafta boyunca arabada yattılar. O dönemlerde Parma’da oynuyordum. Hem kulüp olarak hem de kişisel olarak, yardım gönderdik. Ve şu anda bazı süpermarketlerde çeşitli insani yardım kuruluşları tarafından kapatılan koridorları görüyorsunuz, ihtiyaç duyulan malzemeleri göndermek için" dedi.

İtalyan forvet son olarak ise "Sezon sonu için kararım belli değil. Kesin olan tek şey, bir sonraki kararımda önceliğim ailem olacak" şeklinde konuştu.

#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Fabio Borini
#Beşiktaş
#Nicolo Zaniolo
1 saat önce
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