Devre arasında İtalya ve Türkiye içinden aldığı teklifler için konuşan İtalyan forvet, "Ayrılmak için doğru zaman değildi, öyle diyelim. Ancak gelecek yaz için hiçbir şeyi garanti etmiyorum. Yani İtalya'ya dönüşümü de dahil. Bazı talepler zaten geldi, kesinlikle geçen sefer olduğu gibi sözleşmemin sonuna kadar bekleme hatasını yapmak istemiyorum, o zaman Aralık'a kadar bekleyip buraya gelmedim" dedi.

İtalya milli takımına seçilip seçilmeyeceği ile alakalı ise, "Eylül ve Ekim arasında bir ön çağrı aldım ama sonunda gerçekleşmedi. Mart ayında, takımın benim pozisyonumdaki sıkıntılarını görünce umut ettim ama olmadı. Neyse ki her zaman bir umut var" dedi.