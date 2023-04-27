Fabio Borini, 20-21 sezonu devre arasında transfer olduğu Karagümrük'te 72 maçta 35 gol atarken 15 asist yaptı.
Fatih Karagümrük'ün forveti Fabio Borini, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuştu.
Bu sezon attığı gollerle gündemden düşmeyen İtalyan forvet, bu sezonki performansını tecrübesine bağlarken, "Daha tecrübeli olduğunuzda daha az koşmazsınız, daha iyi koşarsınız. Pirlo sayesinde daha iyi çalışıyorsunuz" dedi.
Pirlo konusunda konuşan Borini, "Andrea ve ekibinden hemen güven aldım. Bir hücum oyuncusu her zaman daha iyisini yapmak için hocasından o teşviki arar. Kendimi hemen rahat hissettim çünkü beni savunmacı değil, hücumcu bir oyuncu yaptı. Elbette hala defansif işler de yapmam gerekiyor ama farklı bir şekilde. Bana geçmişte her zaman bu fırsat verilmedi" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki futbol tutkusu ve İtalyan trendi için de konuşan tecrübeli forvet, "Zaniolo buraya alışıyor, sezonun ortasında bunu yapmak kolay değil. Genel olarak burada bizi deli gibi seviyorlar, belki de altın dönemimizden hala hoşlanıyorlar. Taktiksel dikkatimizi, işteki sürekliliğimizi hayranlıkla izliyorlar. Bu, büyük bir ilgiyle takip ettikleri bir konu" dedi.
Fabio Borini, Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ın yer alabileceğini belirtirken, "Evet, Milan bu stadyumu 2005'ten dolayı iyi biliyor, maalesef. Büyük dürüstlükle söylemeliyim ki geçen sene ne şampiyonluğu ne de bu sene Şampiyonlar Ligi yarı finalini beklemiyordum. Bir anda büyük bir ilerleme kaydettiler, genellikle geçişler daha aşamalıdır" dedi.
Türk futbolu hakkında da konuşan Fabio, "Daha düşük bir seviye bekliyordum ama kötü değil açıkçası. Fiziksel yoğunluk çok yüksek, belki biraz teknikten ödün verilerek, ama bu maçları her zaman açık tutuyor kazanmak hiç kolay değil. Her yıl en az beş takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Bunlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Montella'nın gelmesinden bu yana Adana Demirspor. Her maç için savaşmanız gerekiyor, size garanti ederim" şeklinde konuştu.
İtalyan forvet son olarak ise "Sezon sonu için kararım belli değil. Kesin olan tek şey, bir sonraki kararımda önceliğim ailem olacak" şeklinde konuştu.