Borini: "Ocak ayında büyük bir teklif aldım"

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada 2 gol atarak Fatih Karagümrük’ün 1 puan almasında büyük pay sahibi olan Fabio Borini, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmandan puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu aktaran Borini, “İyi bir maç oldu bizim için. Ani çıkışlara çok fazla çalışmıştık. İlk yarıda bunun meyvelerini aldığımız için mutluyuz. Bu tip bir oyunu, böyle bir atmosferde oynamak da bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe karşısında da bunu yapmıştık. Buradan puanla ayrıldığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarım iyi bir mücadele verdi. İyi bir şekilde bugünü kapattığımızı düşünüyorum” diye konuştu.





"Bizim için zor bir hedef"

Avrupa kupalarına katılma şanslarını da değerlendiren İtalyan oyuncu, “Şu an zor bir hedef bizim için çünkü önümüzde çok güçlü takımlar var. Sezon başında bu hedefle yola çıktık ama bazı işler rayında gitmedi. Orada bir hemen bir kafa değişikliği yaptık. Maç maç bakmaya başladık. Sonunda da bunun meyvelerini aldık. Şu an bu hedefi biraz zor görüyoruz” ifadelerini kullandı.





"Ocak ayında büyük bir teklif aldım"

Kişisel olarak iyi bir form grafiği yakaladığını belirten tecrübeli oyuncu, haziran ayında kontratının sona ermesiyle ilgili olarak, “Bu performansımla, çalışmalarımın meyvesini alıyorum. İyi bir sezon geçiriyorum. Ocak ayında da büyük bir teklif aldım bazı takımlardan. Gitme zamanının doğru olmadığını düşündüm. Sezon sonunda kontratım bitiyor. Haziran ayında menajerimle oturup görüşeceğiz. Neler yapabileceğimize bakacağız. Kendim ve ailem için en iyisini seçmeye çalışacağım” şeklinde konuştu. İtalyan oyuncu, Ocak ayında kendisine gelen teklifin Fenerbahçe'den olmadığını belirtti.





Borini, maçtaki penaltı pozisyonlarının tartışılmasıyla ilgili olarak ise “Büyük statlarda büyük takımlara karşı oynadığınızda bunlar hep olur” ifadesini kullanarak sözlerini noktaladı.















