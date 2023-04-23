Okan Buruk'tan Fenerbahçe mesajı: "Şampiyon olacağız"

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Rakibi oynatmadık"

"Maça iyi başladık. Domine ettik. Maçı da öyle bitirdik. Verdiğimiz fırsatların 3'ü de gol oldu. Rakibi oynatmadık. Futbolun içinde bunlar da var. Buna üzülüyoruz. Oyunun bütününde iyiydik. Genel olarak isteğimiz iyiydi. Rakibi neredeyse hiç çıkartmadık."





"Şampiyon olacağız"

"4. golü bulma şansımız vardı. Kaçırdığımız penaltı ve pozisyonlar vardı. Son dakikalarda rakip defansa yerleşti. Yan ortalar yaptık. Daha iyi olabilirdik. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar. Taraftarlarımız bize destek verdi. Fenerbahçe kazanırsa 4 puanlık fark olacak. Şu an 7 puan öndeyiz. Doğru oyunu ortaya koyarsak, şampiyon biz olacağız."





Beşiktaş derbisi...

"Derbilerin favorisi olmaz. Beşiktaş'ın son haftalarda yükselişi var. Bu hafta en iyi oyunlarını oynamadılar ama galibiyet aldılar. Gol atmak için çaba sarf edecek iki takım olacak. Güzel bir derbi bekliyorum. Icardi'yi kullanıp kullanmama konusunda çok kararsızdım. Rakibin ceza sahasına yaslanması onu kolay bir şekilde sahaya itmemize sebep oldu."















