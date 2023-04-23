Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+1. dakikada penaltıdan Oliveira ve 80. dakikada Boey kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 18. dakikada Diagne, 26 ve 30. dakikalarda Borini attı.