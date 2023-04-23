Icardi'nin penaltısını kaleci Batuhan kurtarmıştı
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+1. dakikada penaltıdan Oliveira ve 80. dakikada Boey kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 18. dakikada Diagne, 26 ve 30. dakikalarda Borini attı.
Galatasaray-Karagümrük maç özeti
3. dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Boey’in yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kerem’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
12. dakikada Kerem’in pasında topla buluşan Zaniolo’nun ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan’dan oyun alanına döndü.
18. dakikada Bertolacci’nin uzun pasında Galatasaray yarı sahasında topa sahip olan Diagne’nin ceza sahasına girip sol çapraza inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
26. dakikada sağ kanattan Lobjanidze’nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Borini’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
29. dakikada sağ taraftan Rashica’nın bekletmeden yaptığı ortada Mertens şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Batuhan’da kaldı.
30. dakikada Lobjanidze’nin sağ çaprazdan yaptığı ortada Boey’in ters kafasında meşin yuvarlak direğe çarparak kale çizgisi üstünde kaldı. Pozisyonu takip eden Borini’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
41. dakikada hakem Volkan Bayarslan, ceza sahası içinde Lawrence’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyonu VAR’da yeniden inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakika penaltı noktasına gelen Oliveira’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan’ın sağından filelere gitti. 2-3
45+7. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mertens’in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Batuhan oyun alanına çeldi.
64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Rashica, Biraschi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda top kalecide kaldı.
80. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Torreira'nın savunmanın arkasına attığı pasla başlayan atakta Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasına indirdiği topu Boey filelerle buluşturdu: 3-3
90 2. dakikada Torreira'nın uzaktan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.