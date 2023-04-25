Beşiktaş'ın Borini planı

Borini'nin Galatasaray maçındaki gol sevici.
Beşiktaş, bir yandan Süper Lig'i en iyi yerde bitirmeye çalışırken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun yaz dönemi listesinin başında Fabio Borini bulunuyor. Fatih Karagümrük ile iyi bir sezon geçiren ve şu ana kadar Süper Lig'de 27 maçta 19 gol atıp 9 asist yapan İtalyan futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.
Ara transfer döneminde Borini'ye kadrosuna katmak için çaba gösteren ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşamayan Beşiktaş yönetimi, bu transferi sezon sonunda bonservissiz olarak bitirmek istiyor.
Son olarak Galatasaray maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Borini, kendisine gelen teklifi sezon sonunda değerlendireceğini söyledi.
İtalyan yıldız, "Ocak ayında büyük bir teklif almıştım bazı takımlardan. Sezon sonunda kontratım bitiyor. Haziran ayında menajerimle oturup görüşeceğiz" diyerek, Beşiktaş'ın ilgisini bir nevi onaylamış oldu.