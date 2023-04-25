Beşiktaş'ın Borini planı

Beşiktaş, bir yandan Süper Lig'i en iyi yerde bitirmeye çalışırken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun yaz dönemi listesinin başında Fabio Borini bulunuyor. Fatih Karagümrük ile iyi bir sezon geçiren ve şu ana kadar Süper Lig'de 27 maçta 19 gol atıp 9 asist yapan İtalyan futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.