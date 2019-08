Falcao'nun yerine Slimani

Falcao'yu Galatsaray'a kaptıran Monaco, Kolombiyalı futbolcunun yerini Islam Slimani ile doldurmak için görüşmelere başladı.

Fransız basınında yer alan haberlerde; bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli futbolcunun transferinde imza aşamasına gelindiği ifade edildi.

Monaco daha önce de Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder'i 40 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in ikinci golcü olarak düşündüğü Slimani, geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-lacivertli takımda beklentilerin bir hayli uzağında kalan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 15 maçta sadece 1 gol atabilmişti.