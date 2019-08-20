Falcao'nun yerine Slimani
SÜPER LİG

Falcao'nun yerine Slimani

Fransız ekibi Monaco, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Islam Slimani için girişimlerde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slimani, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamıştı.

Slimani, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamıştı.

Falcao'yu Galatsaray'a kaptıran Monaco, Kolombiyalı futbolcunun yerini Islam Slimani ile doldurmak için görüşmelere başladı.

Fransız basınında yer alan haberlerde; bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli futbolcunun transferinde imza aşamasına gelindiği ifade edildi.

Monaco daha önce de Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder'i 40 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.


  • Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in ikinci golcü olarak düşündüğü Slimani, geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-lacivertli takımda beklentilerin bir hayli uzağında kalan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 15 maçta sadece 1 gol atabilmişti.


Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
Radamel Falcao İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Falcao'da mutlu sona oldukça yakın. 33 yaşındaki golcü oyuncu perşembe günü İstanbul'da olacak.La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Radamel Falcao, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. Galatasaray yıldız oyuncu ile cuma günü 3 yıllık sözleşme imzalayacak.All confirmed! Thursday could be Radamel #Falcao’s day for #Galatasaray, because El Tigre will arrive in Istanbul. He could have medicals and he will sign a contract until 2022 with Gala on friday. #transfers https://t.co/FFdizwme9t&mdash; Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2019

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