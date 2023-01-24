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Spor

Fatih Terim tarihe geçti: En iyileri seçecek

Fatih Terim, İngiliz gazetesi The Guardian'ın yılın en iyi 100 futbolcusunu seçeceği jüride yer alacak. Tecrübeli teknik adam bu jüriye seçilen ilk Türk olma unvanını da elde etmiş oldu.

18:37 . 24/01/2023 Salı
Diğer
Fatih Terim

Fatih Terim

İngiliz gazetesi The Guardian her yıl olduğu gibi bu yılda en başarılı 100 futbolcuyu belirleyecek. 100 futbolcunun tespit edilmesi için oluşturulan jüride Fatih Terim'de kendine yer buldu.

İlk Türk olma unvanını elde etti

Tecrübeli teknik adam bu jüriye seçilen ilk Türk olma unvanını da elde etmiş oldu.

Jüride İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson ve Avram Grant'da yer alıyor.

En iyi 100 erkek futbolcunun seçileceği listeye girme ihtimali olan bir diğer tanıdık isim ise Hakan Çalhanoğlu.

Çalhanoğlu geçen sezon Inter'de gösterdiği performans ile ilk 100 içerisinde kendisine yer bulmaya çalışacak.



#Fatih Terim
#The Guardian
#futbolcu
20 dakika önce
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