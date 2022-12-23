Fatih Terim: "Doğru teklif ve doğru proje olursa düşünürüz"

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve belli bir süre dinlenmek isteyen Fatih Terim, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Golden Foot (Altın Ayak), ödülüne layık görülen 69 yaşındaki teknik adam, doğru bir proje gelirse yeniden çalışabileceğini söyledi. TRT Spor'a konuşan Terim'in, açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Gurur verici"
- "UEFA Kupası bir milat. Bir Türk teknik adamın ilk kez kazandığı bir kupa. Ardından da İtalya maceram, beni çok daha yukarıya çekti. Belgeselin ardından da tanıyan sayısı iyice arttı. Allah'a şükür Monako'da olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor. Türk insanının dışarıda tanınması gurur verici."
"Teklifler vardı"
- "Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Milli takımlardan da talep vardı ama ara vermek, dinlenmek bana iyi geldi. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Bu olağanüstü şartlarda çalışmak, hiç kolay değil. Yükseklerde hava daha soğuk. Hazırlıklı olmanız lazım, yoksa üşürsünüz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyleri düşünüyorum. Bakalım, neye karar vereceğiz."
"Messi lider oyuncu"
- "Messi sahada çok lider. Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Çok yönlendiriyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz."
"Ben baskıyla yaşamayı öğrendim"
- "Taktik bilgisi önemli ama kendisinin inandığı sistem nedir o önemli. Değişik kelimelerden değişik şeyleri kullanabiliriz. 'Bana baskıdan besleniyor' diyorlar. Hayır. Ben baskıyla yaşamayı öğrendim. Şampiyon oldum, sonraki gün bana 'Hocam aman diyeyim önümüzdeki sezon çok önemli' diyenler oldu. Kendi yöneticilerimden. Teknik adamlık zor, nelerle uğraştık biz."
"Ben 'Bitti' demeden, bitmez"
- "Hayatım futbol. Benim hikayem 'Ben 'Bitti' demeden, bitmez. Benim yerime fikir belirtenler var ama bitmez. Yakın bir zamanda gereğini söyleriz. Herkes ne yapacağımızı anlar. Fazla bir şey kalmadı."
Fatih Terim ve Juan Sebastian Veron, Golden Foot ödülünü alırken samimi görüntüler verdi. pic.twitter.com/BI09C4YR9n
Fatih Terim ve Juan Sebastian Veron, Golden Foot ödülünü alırken samimi görüntüler verdi. pic.twitter.com/BI09C4YR9n— SPOR (@yenisafakspor) December 22, 2022