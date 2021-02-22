Fatih Terim'in Taylan Antalyalı'yı neden oynatmadığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdüğü maçı değerlendiren Tivibu Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fatih Terim'in Taylan Antalyalı'yı neden ilk 11'de oynatmadığını açıkladı.
Deneyimli teknik adamın Taylan'a kızgın olduğunu belirten Kahveci, şu ifadeleri kullandı;
- "Fatih hoca Alanyaspor ile oynanan kupa maçında çok kızmış ona. Özellikle 3-0'lık maçın ilk yarısında. Belhanda'ya da öyle. Belli yani yoksa Taylan artık Milli Takım'a gitmeli derken artık kesik yiyen Etebo'ya formayı veren konumuna geliyor. Orta sahada mücadele deyince de Etebo'yla oynayabiliyorsunuz. Ama Etebo da olunca ortada pas yapamıyorsunuz."