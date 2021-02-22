Fatih Terim'in Taylan Antalyalı'yı neden oynatmadığı ortaya çıktı Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Taylan Antalyalı'ya kızgın olduğu için lig maçında 11'de oynatmadığını söyledi.

Haber Merkezi 22 Şubat 2021, 12:05 Son Güncelleme: 22 Şubat 2021, 12:37 Diğer