Spor İtalyan devi Galatasaraylı Taylan Antalyalının peşinde
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İtalyan devi Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın peşinde

Galatasaray'ın 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için İtalyan ekipleri devreye girdi. Milan, Atalanta ve Sassuolo başta olmak üzere gelecek sezon Serie A'ya çıkma planları yapan Monza, Taylan için bilgi toplamaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Taylan Antalyalı'nın güncel bonservis değeri 3 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Taylan Antalyalı'nın güncel bonservis değeri 3 milyon euro.

Galatasaray'ın 2 Eylül 2019 yılında BB Erzurumspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, gösterdiği başarılı performansla birçok kulübün dikkatini çekmeye devam ediyor.

Milan Taylan Antalyalı'nın peşinde

İtalyan Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ve Serie B ekipleri 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün oynadığı Sassuolo başta olmak üzere Atalanta ve gelecek sezon Serie A'ya çıkma planları yapan Monza, Taylan Antalyalı için bilgi toplamaya başladı.

  • Sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor
  • Bu sezon oynadığı 28 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı takımın önemli isimleri arasında yer alıyor. Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona eriyor.

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