Fener öldü öldü dirildi

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük’ü zor da olma 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde Galatasaray’a yenilerek zirveyi rakibine kaptıran ve hafta içinde kupada Başakşehir’e elenen sarı-lacivertli takım, Thiam ve Valencia’nın golleriyle sonuca giderken, ev sahibi ekibin golünü ise Borini kaydetti.

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13. dakikada Ademi’nin şutunda Altay topu kornere çeldi. 19. dakikada Mesut’un sağdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Thiam ağlara göndererek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. 39’da Mesut’un şutunda savunmadan dönen topa Thiam’ın vuruşunu Aykut kornere gönderdi.

53. dakikada Jimmy Durmaz’ın hatasından yararlanan Ozan’ın Mesut ile paslaştıktan sonra gönderdiği topu ceza sahasına kadar taşıyan Valencia kalecinin üzerinden filelere gönderdi: 0-2. 57’de ceza sahasına giren Ndao’nun vuruşunda Altay topu ayağıyla çıkardı. 58’de Biglia’nın serbest vuruşunda Thiam’ın ters kafa vuruşunu Altay direğin üzerinden kornere tokatladı. 67. dakikada Castro’nun pasında Borini dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2. 75’de Bertolacci’nin golü ofsayt gerekçesiyle VAR’da sayılmadı.

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Elhamdülillah golümü attım 3 puan almayı bildik

Fenerbahçe’nin ilk golünü atan ve ligdeki gol sayısını 6’ya çıkararak takımın en golcüsü olan Mame Thiam, “G.Saray maçında oynayamadım, mutlu değildim. Herkes hazır olmalı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Son ana kadar mücadele ettik. İlk yarıda golü bulmak daha önemliydi. Elhamdülillah golümü attım. Kendi adıma mutluyum ama esas mutluluğum 3 puanı almamız” dedi. Sarı-lacivertli takımın 2. golünü atan Enner Valencia ise “İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı biraz daha kapandık. Yine de prese, baskıya devam edip 3 puanı almayı bildik. Gol atınca daha mutlu oluyorsunuz. Sezon sonuna kadar aynı istikrarla devam etmeliyiz” diye konuştu.

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Daha çok çalışıp daha iyi olmalı