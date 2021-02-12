Şampiyonlar Ligi için büyük tartışma: Yeni sistemde neler olacak?

Şampiyonlar Ligi'nde 2024 yılında format değişiyor. UEFA,
Avrupa basınında yer alan haberlere göre ciddi bir format değişikliğine gitmeyi planlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sisteme göre 4 takımlı 8 grup yerine 9 takımlı 4 gruba geçilecek ve bir nevi lig formatı oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistemde neler olacak?
- -2024’ten itibaren geçerli olacak yeni formatta takım sayısı artacak ve 32'den 36'ya yükselecek. Buna paralel maç sayıları da artmış olacak.
- -UEFA, hazırladığı taslağı üye 55 ülkenin federasyonuna gönderecek. Formatın son şekli, federasyonlardan gelecek son taleplerden sonra ortaya çıkacak.
- -Her gruba 4 takımın dağıldığı toplamda 8 gruptan oluşan klasik sistemin yerine, 36 takımın 9'ardan 4 gruba dağıtıldığı bir lig sistemine geçilecek.
- -İsviçre sistemiyle birlikte Eylül-Aralık maç haftası sayısı 10'a, toplam maç sayısı da 96'dan 180'e çıkacak. Maç sayısı 100 artarak 225 olacak.
- -Bir takımın 8 farklı rakibe karşı oynayacağı grup aşamasında bu eşleşmeler seri başı olma durumu göz önünde bulundurularak belirlenecek.
- -Katılımcı sayısının 32'den 36'ya çıkması da, ek 4 kontenjan oluşması anlamına geliyor ancak UEFA, yeni kontenjanın ne şekilde dağıtılacağının şu an için belirleyebilmiş değil.
Ek 4 takımla ilgili olarak Şampiyonlar Ligi'nin katılım hakkı elde edemeyen bazı takımlarla ilgili olarak özel davetiye gönderebileceği belirtiliyor.