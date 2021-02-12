Spor Şampiyonlar Ligi için büyük tartışma Yeni sistemde neler olacak?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi için büyük tartışma: Yeni sistemde neler olacak?

UEFA, dev futbol kulüplerinin yeni lig kurma çabaları sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, plana göre 2024 yılında çok farklı bir Şampiyonlar Ligi izleyebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde 2024 yılında format değişiyor. UEFA,
Avrupa basınında yer alan haberlere göre ciddi bir format değişikliğine gitmeyi planlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sisteme göre 4 takımlı 8 grup yerine 9 takımlı 4 gruba geçilecek ve bir nevi lig formatı oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistemde neler olacak?

  • -2024’ten itibaren geçerli olacak yeni formatta takım sayısı artacak ve 32'den 36'ya yükselecek. Buna paralel maç sayıları da artmış olacak.
  • -UEFA, hazırladığı taslağı üye 55 ülkenin federasyonuna gönderecek. Formatın son şekli, federasyonlardan gelecek son taleplerden sonra ortaya çıkacak.
  • -Her gruba 4 takımın dağıldığı toplamda 8 gruptan oluşan klasik sistemin yerine, 36 takımın 9'ardan 4 gruba dağıtıldığı bir lig sistemine geçilecek.
  • -İsviçre sistemiyle birlikte Eylül-Aralık maç haftası sayısı 10'a, toplam maç sayısı da 96'dan 180'e çıkacak. Maç sayısı 100 artarak 225 olacak.
  • -Bir takımın 8 farklı rakibe karşı oynayacağı grup aşamasında bu eşleşmeler seri başı olma durumu göz önünde bulundurularak belirlenecek.
  • -Katılımcı sayısının 32'den 36'ya çıkması da, ek 4 kontenjan oluşması anlamına geliyor ancak UEFA, yeni kontenjanın ne şekilde dağıtılacağının şu an için belirleyebilmiş değil.
Ek 4 takımla ilgili olarak Şampiyonlar Ligi'nin katılım hakkı elde edemeyen bazı takımlarla ilgili olarak özel davetiye gönderebileceği belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi'ne 2024'te İsviçre Sistemi gelebilir.


Şampiyonlar Ligi'ne 2024'te İsviçre Sistemi gelebilir.
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