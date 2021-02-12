Şampiyonlar Ligi için büyük tartışma: Yeni sistemde neler olacak? UEFA, dev futbol kulüplerinin yeni lig kurma çabaları sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, plana göre 2024 yılında çok farklı bir Şampiyonlar Ligi izleyebilir.

Haber Merkezi 12 Şubat 2021, 22:03 Son Güncelleme: 12 Şubat 2021, 23:04 Yeni Şafak