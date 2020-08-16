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Fenerbahçe 2 hazırlık maçı yapacak: Rakipleri belli oldu

Fenerbahçe 2 hazırlık maçı yapacak: Rakipleri belli oldu

Fenerbahçe’de salı günü başlayacak Topuk Yaylası Kampı öncesi koronavirüs salgınına karşı geniş tedbirler alındı. Sarı laciverliler 10 günlük kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapacak.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, 18 Ağustos salı günü Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Topuk Yaylası Kampı öncesi koronavirüs salgınına karşı geniş tedbirler alındı. Sarı lacivertli ekibin kamp yapacağı tesiste tüm çalışanlar takımın seyahatinden bir gün önce PCR testinden geçecek.

Sonuçları negatif çıkan personelin evlerine gitmesine izin verilmeyecek ve kamp süresince takımla birlikte Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak. Fenerbahçe futbol takımında teknik heyet ve idari personel de kampın başlayacağı 18 Ağustos Salı sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde PCR testine girecek. Akşama kadar tesislerde kalacak olan kafile, sonuçları negatif çıkan kadro ile Topuk Yaylası Kampı için Düzce’ye hareket edecek.

  • 10 günlük kamp süresince 2 de hazırlık maçı oynayacak olan sarı lacivertliler bu periyotta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı
Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında farklı kazandı. İstanbulspor ile oynayan sarı lacivertliler sahadan 4-0 galip ayrıldı. Mücadelede sarı lacivertlilerin yeni transferleri Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş da forma giydi. Kadroya yeni katılan futbolculardan Caner Erkin, ilk golün asistini yapan isim oldu.Fenerbahçe-İstanbulspor maçında Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golleri Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk (P) ve Mevlüt Erdinç attı.Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçına şu 11'le çıktı;Altay-Gökhan-Serdar-Zanka-Caner-Ozan-Gustavo-Deniz-Mert Hakan-Ferdi-Muriqiİkinci yarıda sahaya çıkan 11;Harun - Murat - Zanka - Sadık - Dirar - Jailson - Tolgay - Alper - İsmail - Garry - MevlütFENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİFenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor&#39;u 4-0 mağlup etti22&#39; Serdar Aziz37&#39; Vedat Muriqi53&#39; Alper Potuk (P)73&#39; Mevlüt Erdinç pic.twitter.com/HWdLoGxDw2&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 15, 2020

CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon euro olmadığını söylemişti.CAS kararını verdiBu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe transfer yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer olduFenerbahçe'den Onyekuru hamlesi

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