Fenerbahçe 2 hazırlık maçı yapacak: Rakipleri belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, 18 Ağustos salı günü Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Topuk Yaylası Kampı öncesi koronavirüs salgınına karşı geniş tedbirler alındı. Sarı lacivertli ekibin kamp yapacağı tesiste tüm çalışanlar takımın seyahatinden bir gün önce PCR testinden geçecek.

Sonuçları negatif çıkan personelin evlerine gitmesine izin verilmeyecek ve kamp süresince takımla birlikte Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak. Fenerbahçe futbol takımında teknik heyet ve idari personel de kampın başlayacağı 18 Ağustos Salı sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde PCR testine girecek. Akşama kadar tesislerde kalacak olan kafile, sonuçları negatif çıkan kadro ile Topuk Yaylası Kampı için Düzce’ye hareket edecek.

10 günlük kamp süresince 2 de hazırlık maçı oynayacak olan sarı lacivertliler bu periyotta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında farklı kazandı. İstanbulspor ile oynayan sarı lacivertliler sahadan 4-0 galip ayrıldı. Mücadelede sarı lacivertlilerin yeni transferleri Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş da forma giydi. Kadroya yeni katılan futbolculardan Caner Erkin, ilk golün asistini yapan isim oldu.Fenerbahçe-İstanbulspor maçında Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golleri Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk (P) ve Mevlüt Erdinç attı.Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçına şu 11'le çıktı;Altay-Gökhan-Serdar-Zanka-Caner-Ozan-Gustavo-Deniz-Mert Hakan-Ferdi-Muriqiİkinci yarıda sahaya çıkan 11;Harun - Murat - Zanka - Sadık - Dirar - Jailson - Tolgay - Alper - İsmail - Garry - MevlütFENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİFenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti22' Serdar Aziz37' Vedat Muriqi53' Alper Potuk (P)73' Mevlüt Erdinç pic.twitter.com/HWdLoGxDw2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 15, 2020