CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.

Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon euro olmadığını söylemişti.

CAS kararını verdi

Bu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe transfer yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer oldu Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.Galatasaray ve Fenerbahçe'de istiyorduTottenham'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Jan Vertonghen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyordu. İyi bir stoper almak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Vertonghen, başkent temsilcisiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıktı ve 12 gol attı.Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrıGalatasaray'da savunmanın ilacı Vertonghen✍️ Welcome, @JanVertonghen !#WeAreBenfica pic.twitter.com/BVNKTr3w7M— SL Benfica (@slbenfica_en) August 14, 2020