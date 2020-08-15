CAS Giuliano transferinde Fenerbahçe'yi haklı buldu
CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Fenerbahçe, 2018 yılında 10,5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'nun 6.2 milyon euroluk transfer taksitini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermiş ve olay daha sonra CAS'a taşınmıştı. Transferi inceleyen CAS, kararını verdi ve Fenerbahçe'yi haklı buldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.
Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon euro olmadığını söylemişti.
CAS kararını verdi
Bu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe transfer yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.
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