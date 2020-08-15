SÜPER LİG

CAS Giuliano transferinde Fenerbahçe'yi haklı buldu

CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe, 2018 yılında 10,5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'nun 6.2 milyon euroluk transfer taksitini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermiş ve olay daha sonra CAS'a taşınmıştı. Transferi inceleyen CAS, kararını verdi ve Fenerbahçe'yi haklı buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giuliano bu sezon 29 maçta 10 gol ve 8 asistle oynadı.

Giuliano bu sezon 29 maçta 10 gol ve 8 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.

Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon euro olmadığını söylemişti.

CAS kararını verdi

Bu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe transfer yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer oldu

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.Galatasaray ve Fenerbahçe'de istiyorduTottenham'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Jan Vertonghen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyordu. İyi bir stoper almak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Vertonghen, başkent temsilcisiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıktı ve 12 gol attı.Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrıGalatasaray'da savunmanın ilacı Vertonghen✍️ Welcome, @JanVertonghen !#WeAreBenfica pic.twitter.com/BVNKTr3w7M&mdash; SL Benfica (@slbenfica_en) August 14, 2020

Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi
Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi

Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekeru’yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu transferi için Fransa’nın Monaco takımına kiralama teklifinde bulundu. Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünürken, sarı-lacivertliler ise kiralama konusunda Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.Fenerbahçe, Onyekuru’yu 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kiralama bedeli olarak da Monaco’ya senelik 2 milyon Euro ödemeyi teklif eden sarı-lacivertliler, Onyekuru’nun menajeriyle de bir görüşme yaptı ve Nijeryalı oyuncuya da yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Fenerbahçe bu transferde eski futbolcusu Joseph Yobo’dan da yardım istedi. Nijerya Milli Takımı’nda görev yapan Yobo, Onyekuru ile görüşerek, Fenerbahçe’ye gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Sarı-lacivertliler, Onyekuru’yu transfer ederek, ezeli rakibi Galatasaray’a bir transfer çalımı daha atmak istiyor. Diğer Aday PerottiFenerbahçe’nin kanat adayları arasında Roma’da forma giyen Arjantinli yıldız Diego Perotti de yer alıyor. İtalyan ekibi, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşınadki futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Perotti de sarı-lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe ise 2+1 yıllık sözleşmeyle tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.İki tarafta henüz anlaşma sağlamazken, sarı-lacivertli ekibin Roma’dan yılda 3 milyon Euro net maaş kazanan Perotti ile daha uygun şartlarda 2+1 yıllığına bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Perotti ile yapılan görüşmelerde de önemli yol kat edildi. Fenerbahçe’nin Perotti’yi transfer etmesi halinde kiralık olarak forma giyen ve bir yıl daha sözleşmesi olan Garry Rodrigues ile yollarını ayırması bekleniyor.Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den bulduFenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti transferinde sona doğruGalatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer olduGalatasaray&#39;da kiralık sözleşmesi biten Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. pic.twitter.com/NkHA33jqsh&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2020

Giuliano'nun Arap basınında yer alan haberi.
Giuliano'nun Arap basınında yer alan haberi.

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