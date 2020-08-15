Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi

Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekeru’yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu transferi için Fransa’nın Monaco takımına kiralama teklifinde bulundu. Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünürken, sarı-lacivertliler ise kiralama konusunda Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, Onyekuru’yu 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kiralama bedeli olarak da Monaco’ya senelik 2 milyon Euro ödemeyi teklif eden sarı-lacivertliler, Onyekuru’nun menajeriyle de bir görüşme yaptı ve Nijeryalı oyuncuya da yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Fenerbahçe bu transferde eski futbolcusu Joseph Yobo’dan da yardım istedi. Nijerya Milli Takımı’nda görev yapan Yobo, Onyekuru ile görüşerek, Fenerbahçe’ye gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Sarı-lacivertliler, Onyekuru’yu transfer ederek, ezeli rakibi Galatasaray’a bir transfer çalımı daha atmak istiyor.

Diğer Aday Perotti

Fenerbahçe’nin kanat adayları arasında Roma’da forma giyen Arjantinli yıldız Diego Perotti de yer alıyor. İtalyan ekibi, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşınadki futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Perotti de sarı-lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe ise 2+1 yıllık sözleşmeyle tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

İki tarafta henüz anlaşma sağlamazken, sarı-lacivertli ekibin Roma’dan yılda 3 milyon Euro net maaş kazanan Perotti ile daha uygun şartlarda 2+1 yıllığına bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Perotti ile yapılan görüşmelerde de önemli yol kat edildi. Fenerbahçe’nin Perotti’yi transfer etmesi halinde kiralık olarak forma giyen ve bir yıl daha sözleşmesi olan Garry Rodrigues ile yollarını ayırması bekleniyor.

Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den buldu Galatasaray'da '1' numara belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında önemli bir alternatifin peşindeydi. Okan Kocuk'u zorlayacak hatta kaleyi teslim alabilecek yerli bir kaleci arayan Galatasaray'ın tercihi Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk oldu.33 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılılara transfer olmak için kulübünden izin istedi ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Fatih Öztürk'ün kısa süre içerisinde resmen açıklanması ve Galatasaray'ın Florya'daki idmanlarına katılması bekleniyor.Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezonun başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak sarı kırmızılılar tercihini Okan Kocuk'tan yana kullanmıştı. Galeri: Her maç 90 dakika oynayanlar: Süper Lig'de sadece 2 futbolcu bunu başardı

Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir? Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti kimdir?Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isimDiego Perotti ArjantinDiego Perotti, Arjantin milli takımıyla toplamda 5 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak

Diego Perotti transferinde sona doğru Bir günde 4 transfer birden açıklayan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli yönetim işleri sıkı tutuyor. Hücum bölgesi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Roma forması giyen Diego Perotti'ye çevrilmiş durumda.Teknik direktör Erol Bulut'un da onay verdiği 32 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, birkaç küçük pürüz dışında bu transferde önemli bir yol katetti.Bonservis ve sözleşme sorunuİtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Roma, Fenerbahçe'den Diego Perotti için 2 milyon euro bonservis istiyor. Sarı-lacivertliler sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan oyuncu için 2 milyon euro vermek istemiyor. Aynı zaman 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme istedi. Fenerbahçe yönetimi ise 2+1 yıl üzerinden oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.Transfermarket verilerine göre Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Arjantinli oyuncu bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isimFedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer oldu Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.Galatasaray ve Fenerbahçe'de istiyorduTottenham'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Jan Vertonghen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyordu. İyi bir stoper almak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Vertonghen, başkent temsilcisiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıktı ve 12 gol attı.Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrıGalatasaray'da savunmanın ilacı Vertonghen✍️ Welcome, @JanVertonghen !#WeAreBenfica pic.twitter.com/BVNKTr3w7M— SL Benfica (@slbenfica_en) August 14, 2020