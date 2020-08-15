Fenerbahçe Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru'ya transfer teklifinde bulundu
Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi
Fenerbahçe, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco’ya 2 yıllığına kiralama teklifinde bulundu. Kiralama bedeli olarak senelik 2 milyon euro ödemeyi teklif eden Fenerbahçe’nin, Onyekuru’ya da yıllık 1.5 milyon euro ücret önerdiği belirtildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekeru’yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu transferi için Fransa’nın Monaco takımına kiralama teklifinde bulundu. Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünürken, sarı-lacivertliler ise kiralama konusunda Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe, Onyekuru’yu 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kiralama bedeli olarak da Monaco’ya senelik 2 milyon Euro ödemeyi teklif eden sarı-lacivertliler, Onyekuru’nun menajeriyle de bir görüşme yaptı ve Nijeryalı oyuncuya da yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Fenerbahçe bu transferde eski futbolcusu Joseph Yobo’dan da yardım istedi. Nijerya Milli Takımı’nda görev yapan Yobo, Onyekuru ile görüşerek, Fenerbahçe’ye gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Sarı-lacivertliler, Onyekuru’yu transfer ederek, ezeli rakibi Galatasaray’a bir transfer çalımı daha atmak istiyor.
Diğer Aday Perotti
Fenerbahçe’nin kanat adayları arasında Roma’da forma giyen Arjantinli yıldız Diego Perotti de yer alıyor. İtalyan ekibi, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşınadki futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Perotti de sarı-lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe ise 2+1 yıllık sözleşmeyle tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
İki tarafta henüz anlaşma sağlamazken, sarı-lacivertli ekibin Roma’dan yılda 3 milyon Euro net maaş kazanan Perotti ile daha uygun şartlarda 2+1 yıllığına bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Perotti ile yapılan görüşmelerde de önemli yol kat edildi. Fenerbahçe’nin Perotti’yi transfer etmesi halinde kiralık olarak forma giyen ve bir yıl daha sözleşmesi olan Garry Rodrigues ile yollarını ayırması bekleniyor.
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