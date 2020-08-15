Transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer oldu
Tottenham ile sözleşme uzatmayan Jan Vertonghen'in yeni takımı belli oldu. Boşa çıktıktan sonra adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 33 yaşındaki savunma oyuncu, Benfica ile sözleşme imzaladı.
Haber MerkeziAA
Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'de istiyordu
Tottenham'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Jan Vertonghen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyordu. İyi bir stoper almak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.
2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Vertonghen, başkent temsilcisiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıktı ve 12 gol attı.
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