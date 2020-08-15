Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer oldu

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de istiyordu

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Jan Vertonghen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyordu. İyi bir stoper almak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Vertonghen, başkent temsilcisiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıktı ve 12 gol attı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrı 2012 yılında Ajax'tan Tottenham'a 12.5 milyon euro karşılığında transfer olan Jan Vertonghen, 8 senenin ardından İngiliz kulübünden ayrılma kararı aldı. Sözleşmesi biten 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Tottenham'a veda etti.8 yıl geçirdiği kulübe teşekkür eden Belçikalı oyuncu, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.Fenerbahçeli taraftarlardan yüzlerce yorum aldıJan Vertonghen'in sosyal medyadan yaptığı açıklama üzerine, Fenerbahçeli taraftarlar yüzlerce yorumda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" çağrısıyla başarılı stoperi Fenerbahçe'ye davet ettiler. Taraftarların bu mesajları kısa süre içerisinde Twitter gündemine girerken, Vertonghen cephesinden bir açıklama gelmedi.Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan şık golCaner Erkin'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımFenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden attığı tweetlerden bazıları;

Galatasaray'da savunmanın ilacı Vertonghen Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, son olarak Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jan Vertonghen’i gündemine aldı. Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübesiyle defans hattına büyük katkı sağlayacağı düşünülen Belçikalı stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro maaşla birlikte 2+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunacak. 8 yıllık Tottenham macerasının sonuna gelen ve sezon bitiminde takımdan ayrılacak olan Vertonghen, transfer konusunda kararını ligin tamamlanmasının ardından verecek.Galatasaray'da transferde öncelik stoper takviyesiBelçikalı futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Roma ile İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis talip oldu.2012’den beri Tottenham forması giyen Vertonghen, İngiliz ekibiyle kupa kazanma başarısı gösteremese de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif 🇹🇷 Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız 😂 Fenerbahçe Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci 😎😎 💛❤️ pic.twitter.com/nQVmhrOty0— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 10, 2020