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Fenerbahçe-İstanbulspor maç özeti ve golleri: Fenerbahçe'nin gollerini kim attı?

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile yaptı. Sarı lacivertliler mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk (P) ve Mevlüt Erdinç attı. Fenerbahçe-İstanbulspor maçına dair tüm detayları haberimizden inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında farklı kazandı. İstanbulspor ile oynayan sarı lacivertliler sahadan 4-0 galip ayrıldı. Mücadelede sarı lacivertlilerin yeni transferleri Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş da forma giydi. Kadroya yeni katılan futbolculardan Caner Erkin, ilk golün asistini yapan isim oldu.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçında Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golleri Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk (P) ve Mevlüt Erdinç attı.

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçına şu 11'le çıktı;

  • Altay-Gökhan-Serdar-Zanka-Caner-Ozan-Gustavo-Deniz-Mert Hakan-Ferdi-Muriqi

İkinci yarıda sahaya çıkan 11;

  • Harun - Murat - Zanka - Sadık - Dirar - Jailson - Tolgay - Alper - İsmail - Garry - Mevlüt

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının yayıncısı olmadığı için görüntü alınamadı. FB TV'nin mücadeleye dair gol görüntülerini yayınlaması sonrasında haberimizden mücadelenin gollerini izleyebilirsiniz.

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