​Fenerbahçe Alexander Sörloth için masaya oturdu: Teklif ortaya çıktı

Gelecek sezonda Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmesi beklenen Fenerbahçe’nin kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet hattı yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için listesinde Alexander Sörloth’un da yer aldığı kaydedildi.
Menajeriyle görüştü
Sarı-lacivertli yönetim, Norveçli golcünün menajeriyle bir görüşme de gerçekleştirdi. Sörloth’un bonervisini elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig 8 milyon euro bonservis bedeli isterken, Sörloth da yıllık 3.5 milyon euro talep ediyor. 26 yaşındaki golcünün menajeriyle yapılan ilk görüşmede istekler ve şartlar masaya yatırıldı.
İstekleri fazla bulundu
Sarı lacivertli yönetim, Sörloth’un isteklerini fazla bulurken, yeni teknik heyetin belirlenmesinin ardından yeniden masaya oturulacak. Yönetimin bu transfer için şartları sonuna kadar zorlayacağı ifade edildi.
- Kiralık olarak İspanya ekibi Real Sociedad’da forma giyen Sörloth, bu sezon 43 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.