Fenerbahçe'de yeni sezon hedefi Jose Callejon

Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroya katılacak isimlerle temas halinde.
İtalyan basını, Fiorentina’dan sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon’un Espanyol ve Granada ile birlikte Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğunu yazdı.
Haberlerde, 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun öncelikli tercihinin ülkesi İspanya’ya dönmek olduğu da ifade edildi.
Real Madrid altyapısından yetişen Callejon sırasıyla Espanyol, Real Madrid, Napoli ve Fiorentina formaları giydi. İspanyol oyuncu, bu sezon 32 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.