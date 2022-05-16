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Fenerbahçe'de yeni sezon hedefi Jose Callejon

Fiorentina’dan ayrılacak olan kanat oyuncusu Jose Callejon’un Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede yeni sezon hedefi Jose Callejon
Callejon'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroya katılacak isimlerle temas halinde.

İtalyan basını, Fiorentina’dan sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon’un Espanyol ve Granada ile birlikte Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğunu yazdı.

Haberlerde, 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun öncelikli tercihinin ülkesi İspanya’ya dönmek olduğu da ifade edildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Callejon sırasıyla Espanyol, Real Madrid, Napoli ve Fiorentina formaları giydi. İspanyol oyuncu, bu sezon 32 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

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Callejon: Vodafone Arena cehennem gibi bir stat
Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Jose Callejon,her maçın artık final olduğunu belirterek, “Bu gruptan çıkmak için maçı kazanmalıyız. 3 puan avantaj getirecek. Ligde yeni maçtan çıktık kötü sonuç aldık. güçlü bir takımız. zorlu dönemi atlatacağımızı düşünüyorum" dedi. Performansından çok mutlu olduğunu belirten Callejon, “Performansım beni çok mutlu etti. Takım sayesinde gol atıyorum. Türk taraftarları herkes biliyor. Cehennem gibi bir stat" dedi.

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