Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 70'e, Karagümrük ise 57'ye yükseltti.

Fenerbahçe son haftaya büyük avantajla giriyor

Fenerbahçe, 3 puan ve 9 gol averajıyla ligin üçüncü sırasında bulunan Konyaspor'un önünde yer alıyor.

Sarı-lacivertliler son hafta yenilse dahi genel averajda Konyaspor'a geçilmediği takdirde ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanacak.

Fenerbahçe, ligin son haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Kadıköy tıklım tıklım

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Fenerbahçe taraftarı, Fatih Karagümrük maçına yoğun ilgi gösterdi.

Kadıköy'de 41 bin 742 biletli taraftar maçı takip etti.

Volkan Demirel Kadıköy'e rakip olarak geldi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e bu sefer sarı-lacivertli takımın rakibi olarak geldi.

Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı.

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