İsmail Kartal 6-0'lık hezimetin sebebini açıkladı: 'Yapmamak gerekiyor'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Devler Ligi'nde Aston Villa'ya karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu. Ağır yenilgiyi değerlendiren Kartal, maçın hakkının bu olmadığını dile getirdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında konuk olduğu Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Ağır yenilginin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kartal şöyle konuştu;
"Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu."
"Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu. Bu kabul edilebilir sonuç, skor değil Fenerbahçe camiası adına."
"2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bunu bir kenara bırakıp Alanyaspor maçına hazırlanmalıyız. Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz."
"Böyle bir mağlubiyeti aklımızdan geçirmiyorduk. Kabul edilir değil. Özür diliyoruz. Bunu bir kenara bırakacağız. Çok önemli dersler çıkardık. 2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız."