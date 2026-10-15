İsmail Kartal 6-0'lık hezimetin sebebini açıkladı: 'Yapmamak gerekiyor'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında konuk olduğu Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Ağır yenilginin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kartal şöyle konuştu;

'Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar'

"Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu."

'Bu hataları yapmamak gerekiyor'

"Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu. Bu kabul edilebilir sonuç, skor değil Fenerbahçe camiası adına."

'Taraftarlarımızdan özür dileriz'

"2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bunu bir kenara bırakıp Alanyaspor maçına hazırlanmalıyız. Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz."

'Kabul edilir değil'

"Böyle bir mağlubiyeti aklımızdan geçirmiyorduk. Kabul edilir değil. Özür diliyoruz. Bunu bir kenara bırakacağız. Çok önemli dersler çıkardık. 2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız."

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