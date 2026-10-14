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Aston Villa tribünleri Fenerbahçeli yıldızı yuhaladı!

Aston Villa tribünleri Fenerbahçeli yıldızı yuhaladı!

22:42, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 22:44, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aston Villa tribünleri Fenerbahçeli yıldızı yuhaladı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Aston Villa ile karşılaşıyor. Kritik mücadelede İngiliz taraftarlar, Fenerbahçeli yıldıza tepki gösterdi. Aston Villalı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcu topu her ayağına aldığında yuhaladı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’ya konuk oldu.

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’ya konuk oldu.

Villa Park’ta oynanan kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, ev sahibi taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Villa Park’ta oynanan kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, ev sahibi taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Aston Villa tribünleri, Greenwood’un ismi maç öncesinde anons edildiği andan itibaren oyuncuyu yuhalarken, karşılaşma sırasında da top her ayağına geldiğinde protestolar devam etti.

Aston Villa tribünleri, Greenwood’un ismi maç öncesinde anons edildiği andan itibaren oyuncuyu yuhalarken, karşılaşma sırasında da top her ayağına geldiğinde protestolar devam etti.

Greenwood için Aston Villa karşılaşmasının ayrı bir anlamı bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, Ocak 2022’den bu yana İngiltere’de ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi. Greenwood’un İngiltere’deki son maçı, Manchester United’ın 22 Ocak 2022’de West Ham’ı 1-0 mağlup ettiği mücadeleydi.

Greenwood için Aston Villa karşılaşmasının ayrı bir anlamı bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, Ocak 2022’den bu yana İngiltere’de ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi. Greenwood’un İngiltere’deki son maçı, Manchester United’ın 22 Ocak 2022’de West Ham’ı 1-0 mağlup ettiği mücadeleydi.

İngiliz basını, Villa Park’taki protestoların arkasında Greenwood hakkında geçmişte yürütülen ceza soruşturmasının bulunduğunu aktardı. Greenwood, 2022 yılında bir kadına yönelik suçlamalar kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra tecavüze teşebbüs, fiili bedensel zarara yol açan saldırı ve kontrol edici/zorlayıcı davranış suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Suçlamaların tamamı aynı kadınla ilgiliydi. Greenwood ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

İngiliz basını, Villa Park’taki protestoların arkasında Greenwood hakkında geçmişte yürütülen ceza soruşturmasının bulunduğunu aktardı. Greenwood, 2022 yılında bir kadına yönelik suçlamalar kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra tecavüze teşebbüs, fiili bedensel zarara yol açan saldırı ve kontrol edici/zorlayıcı davranış suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Suçlamaların tamamı aynı kadınla ilgiliydi. Greenwood ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Greenwood hakkındaki ceza davası Şubat 2023’te düştü. İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), kilit tanıkların süreçten çekilmesi ve yeni materyallerin ortaya çıkması sonucunda mahkûmiyet için artık gerçekçi bir ihtimal bulunmadığına karar verildiğini açıkladı. Bu nedenle yargılama süreci durduruldu ve Greenwood söz konusu suçlamalardan hüküm giymedi. Wired-Gov

Greenwood hakkındaki ceza davası Şubat 2023’te düştü. İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), kilit tanıkların süreçten çekilmesi ve yeni materyallerin ortaya çıkması sonucunda mahkûmiyet için artık gerçekçi bir ihtimal bulunmadığına karar verildiğini açıkladı. Bu nedenle yargılama süreci durduruldu ve Greenwood söz konusu suçlamalardan hüküm giymedi. Wired-Gov

Manchester United ise hukuki sürecin sona ermesinin ardından kendi iç soruşturmasını yürüttü. Greenwood, Ağustos 2023’te kulüpten ayrıldı ve kariyerini sırasıyla Getafe, Marsilya ve Fenerbahçe’de sürdürdü. The Sun

Yıllar sonra İngiltere’de yeniden sahaya çıkan Greenwood’un dönüşü böylece futbolundan çok Villa Park tribünlerinin protestosuyla gündeme geldi.

Manchester United ise hukuki sürecin sona ermesinin ardından kendi iç soruşturmasını yürüttü. Greenwood, Ağustos 2023’te kulüpten ayrıldı ve kariyerini sırasıyla Getafe, Marsilya ve Fenerbahçe’de sürdürdü. The SunYıllar sonra İngiltere’de yeniden sahaya çıkan Greenwood’un dönüşü böylece futbolundan çok Villa Park tribünlerinin protestosuyla gündeme geldi.

 İngiliz taraftarlar, Fenerbahçeli oyuncunun topla buluşmalarında yuhalamalarını sürdürerek tepkilerini ortaya koydu.

&nbsp;İngiliz taraftarlar, Fenerbahçeli oyuncunun topla buluşmalarında yuhalamalarını sürdürerek tepkilerini ortaya koydu.
Başlıklar :Aston VillaFenerbahçeSüper Lig
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Yeni Şafak
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