Fenerbahçelileri Aston Villa maçında çıldırttı: "Futbol seni bırakmış!"
22:39, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 22:49, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Seremoniden kare.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de Vedat Muriç, kaçırdığı net fırsatlar ve yenilen gol öncesinde yaptığı pas hatası nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız futbolcu, performansıyla sosyal medyada tepki çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de Vedat Muriç, performansıyla gündeme geldi. Sarı-lacivertli futbolcu, karşılaşmada değerlendiremediği net gol fırsatları ve yenilen gol öncesinde yaptığı pas hatası nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.
Sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu
Sosyal medyada Vedat Muriç'in performansına yönelik çok sayıda yorum yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun kaçırdığı fırsatları ve kritik pas hatasını gündeme taşıdı.
Vedat Muriç'e gelen tepkiler şu şekilde;
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