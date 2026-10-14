Fenerbahçeli eski yıldız taraftarların arasına karıştı: Maskeli haliyle maça gitti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerin Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde yaptığı hareketle gündem oldu. Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte stada hareket etti.

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı mücadele öncesinde İngiltere'de bulunan Osayi-Samuel, sarı-lacivertli taraftarların arasına karıştı. Maskeli görüntüsüyle dikkat çeken eski Fenerbahçeli futbolcunun, tanınmamak için farklı bir imaj tercih ettiği görüldü.

Taraftarlarla üçlü çektirdi

Osayi-Samuel'in taraftarlarla birlikte stada doğru ilerlediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Maskeli haliyle taraftarların arasına karışan Nijeryalı futbolcu, fark edilmesinin ardından Fenerbahçelilerle bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte tezahürat yapan Osayi-Samuel'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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