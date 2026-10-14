Fenerbahçeli eski yıldız taraftarların arasına karıştı: Maskeli haliyle maça gitti
Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar arasında maskeli bir isim dikkat çekti. Eski Fenerbahçeli futbolcunun taraftarlarla birlikte stada hareket ettiği fark edilince çarpıcı anlar ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerin Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde yaptığı hareketle gündem oldu. Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte stada hareket etti.
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı mücadele öncesinde İngiltere'de bulunan Osayi-Samuel, sarı-lacivertli taraftarların arasına karıştı. Maskeli görüntüsüyle dikkat çeken eski Fenerbahçeli futbolcunun, tanınmamak için farklı bir imaj tercih ettiği görüldü.
Osayi-Samuel'in taraftarlarla birlikte stada doğru ilerlediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Maskeli haliyle taraftarların arasına karışan Nijeryalı futbolcu, fark edilmesinin ardından Fenerbahçelilerle bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte tezahürat yapan Osayi-Samuel'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.