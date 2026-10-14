Fenerbahçeli yıldız maça saatler kala sakatlandı: Aston Villa maçında yok

Aston Villa karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Marco Asensio'nun tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna alınmadığını duyururken N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun kadroda yer alacağını bildirdi.

Marco Asensio

Kulüpten yapılan açıklamada, son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildiği belirtildi.

Romelu Lukaku - N'golo Kante

Sağlık ekibi ve teknik heyetin değerlendirmeleri sonucunda, rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılması planlanan Asensio'nun tedbir amaçlı kadro dışında tutulmasına karar verildi.

Kante ve Lukaku'nun ise yapılan değerlendirmelerin ardından Aston Villa maçının kadrosuna dahil edildiği ifade edildi. Fenerbahçe, kritik karşılaşma öncesinde iki oyuncusundan yararlanabilecek.

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