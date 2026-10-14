Aston Villa'ya sakatlık şoku: 3 isim Fenerbahçe maç kadrosuna alınmadı
18:11, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:14, 14/10/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe maçı öncesi Unai Emery'nin keyfini kaçıran gelişme.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Aston Villa’da maç öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinde üç futbolcu, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Aston Villa’da maç öncesi önemli eksikler yaşanıyor. İngiliz ekibinde üç futbolcu, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
The Athletic’in haberine göre Aston Villa’da Ruggeri, Maatsen ve Hammings, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Sol bek pozisyonunda görev yapan Ruggeri ve Maatsen’in yanı sıra sol kanat oyuncusu Hammings de kritik mücadelede takımdaki yerini alamayacak.
Villa Park’ta saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Aston Villa, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Spor
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