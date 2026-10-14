Aston Villa U19 - Fenerbahçe U19 maçında üç gol
17:59, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:04, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Karşılaşmadan kare.
Gençlik Ligi’nde Aston Villa U19’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe U19, ikinci haftayı puansız kapatarak 32. sıraya geriledi.
UEFA Gençlik Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe U19 Takımı deplasmanda Aston Villa U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.
İngiltere'de oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Aston'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Adediran ile 68. dakikada Orebowale kaydetti.
Bu yenilginin ardından Fenerbahçe puansız 32. sıraya geriledi. İlk galibiyetini elde eden Aston Villa, 3 puanla 22. sıraya yükseldi.
Sarı-lacivertliler lig aşaması sonraki maçında Çekya temsilcisi Slavia U19 ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak.
Spor
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