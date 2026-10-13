Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte listedeki isimler...
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekibin açıkladığı listede Ederson, N’Golo Kanté, Marco Asensio, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi yıldız isimler yer aldı.
FENERBAHÇE’NİN ASTON VİLLA MAÇI KAMP KADROSU
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda kaleciler, savunma oyuncuları, orta saha ve hücum hattından isimler bulunuyor.
Kaleciler: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin
Defans: Milan Skriniar, Nathan Aké, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic
Orta saha: İsmail Yüksek, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio
Forvet: Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi
ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa’ya konuk olacak. İngiltere’nin Birmingham kentindeki Villa Park’ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak Avrupa’daki mücadelesini sürdürmeyi hedefleyecek.