Fenerbahçelileri kızdıran sevinç: UEFA bu harekete ceza ver!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşmasında, İngiliz ekibinin golünün ardından yaşanan sevinç gündem oldu. Aston Villa forması giyen Jackson'ın gol sonrası yaptığı hareket tepki çekerken, gözler UEFA'nın konuyla ilgili olası kararına çevrildi.

Jackson'ın gol sevinci tepki çekti

Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 31. dakikasında fileleri havalandıran Jackson'ın golün ardından yaptığı 'kafa kesme' işareti ise maçın önüne geçen anlardan biri oldu.

İngiliz futbolcunun bu hareketi tartışmalara neden olurken, Slovak hakem Kruzliak pozisyonun ardından herhangi bir kartına başvurmadı.

Jackson'ın gol sevinci sonrasında UEFA'nın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Söz konusu hareketin disiplin kuralları kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve futbolcunun disipline sevk edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

Öte yandan, Jackson'ın gol sevincine Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, İngiliz futbolcunun hareketinin cezasız kalmaması gerektiğini savunarak UEFA'nın konuya ilişkin yaptırım uygulaması yönünde yorumlarda bulundu. Gözler, yaşanan olayın ardından UEFA'nın atacağı olası adımlara çevrildi.

Spor

Fenerbahçelileri Aston Villa maçında çıldırttı: "Futbol seni bırakmış!"

Spor

Aston Villa tribünleri Fenerbahçeli yıldızı yuhaladı!

Spor

Fenerbahçeli eski yıldız taraftarların arasına karıştı: Maskeli haliyle maça gitti