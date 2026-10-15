Arda Turanlı Shakhtar Devler Ligi'nde galip: Stamford Bridge'de tarihi gece

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 mağlup etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadelede geriye düşen Ukrayna ekibi, etkili performansıyla geri dönerek bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada AEK, Lovro Majer'in golüyle öne geçerken Shakhtar Donetsk, Pedrinho'nun penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Mücadelenin son bölümünde Vinicius Tobias ve Gleiker Mendoza'nın golleriyle üstünlüğü ele geçiren Ukrayna temsilcisi, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Shakhtar Donetsk, AEK'yı ise 3 puanda bıraktı.

Arda Turan için Stamford Bridge'de tarihi gece

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyetini, futbolculuk döneminde de unutulmaz anılar yaşadığı Stamford Bridge'de elde etti.

Atletico Madrid formasıyla 2014 yılında Chelsea'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükselen takımın parçası olan Turan, o karşılaşmada takımının üçüncü golünü kaydetmişti. Yıllar sonra aynı statta bu kez teknik direktör olarak galibiyet sevinci yaşayan Arda Turan, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

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