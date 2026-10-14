Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü maç: 6-3 bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool, deplasmanda karşılaştığı LASK'ı 6-3 mağlup etti. Toplam 9 golün atıldığı mücadelede İngiliz ekibi, hücumdaki etkili performansıyla galibiyete uzandı.

Karşılaşmada gol perdesini 22. dakikada Ronald Araujo açtı. Liverpool, 24. dakikada Bradley Barcola ile farkı ikiye çıkarırken aynı oyuncu 37. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarıda takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Liverpool, 51. dakikada Jeremie Frimpong'un golüyle skoru daha da açtı. Bradley Barcola, 66. dakikada kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü kaydederek hat-trick yaptı. Lewis Koumas ise 72. dakikada Liverpool'un altıncı golünü attı.

LASK'ın golleri ise 63. dakikada Robert Ljubicic, 74 ve 77. dakikalarda Florian Flecker'den geldi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı azaltmaya çalışsa da Liverpool'un galibiyetine engel olamadı.

Dokuz gollü mücadeleden 6-3'lük galibiyetle ayrılan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında dikkat çeken bir sonuca imza attı.

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