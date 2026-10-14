Aston Villa - Fenerbahçe CANLI TRT 1 İZLE || Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TRT canlı yayın ekranı…
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa’ya konuk oluyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Aston Villa - Fenerbahçe maçı canlı izleme linki ve TRT canlı yayın ekranı haberimizde.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 42. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, tarihinde 3. kez karşı karşıya geleceği Aston Villa'yı hiç mağlup edemedi.
İki takım 1977'de UEFA Kupası'nda eşleşirken iki maçı da kazanan İngiliz temsilcisi tur atlamıştı.
Fenerbahçe ile Aston Villa'nın son randevusu geçen sezon Avrupa Ligi'nde gerçekleşti. İngiliz ekibi, Chobani Stadı'ndaki mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Villa Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.