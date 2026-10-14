1'inci Lig'de yoğun yağış maçı erteletti
18:58, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 19:07, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Zeminin son durumu.
Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması, yoğun yağış nedeniyle ertelendi. 55. dakikada durdurulan mücadelede Boluspor, 1-0’lık üstünlüğünü koruyordu.
Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Mücadelenin 55. dakikasında etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle oyun durduruldu. Karşılaşmaya 15 dakika ara verilirken, yapılan değerlendirmelerin ardından hakem heyeti maçın ertelenmesine karar verdi.
Karşılaşmanın durduğu sırada konuk ekip Boluspor, Ümraniyespor karşısında 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyordu.
Ümraniyespor-Boluspor maçının ne zaman devam edeceğine ilişkin detayların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlendikten sonra açıklanması bekleniyor.
Spor
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