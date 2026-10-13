Hakem talimatında değişiklik: Artık kırmızı kart çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin hazırlanan Hakem Kararları Analizi’ni paylaştı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Amedspor-Beşiktaş maçında yaşanan pozisyonla ilgili değerlendirme dikkat çekti. Amedsporlu Ermal Krasnic'in hakem Ali Şansalan'a küfür etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. MHK konuyla ilgili talimat değişikliğine gidilerek İngilizce 'F**k off' ifadesinin de, 'F**k you' gibi ağır hakaret olarak adlandırıldığını ve kırmızı kartla cezalandırılacağını açıkladı.

Pozisyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A7, sarı kart gördükten sonra hakeme karşı iki ayrı olayda açıkça “f**k off” ifadesini kullanmaktadır. Bu hareket saygısız, hakaret içeren ve saldırgan bir davranış olarak değerlendirilmelidir.

Faul ve A7’ye sarı kart gösterilmesinin ardından VAR ve AVAR, yanlış kimlik tespiti durumu olmadığından ve A10’a herhangi bir kart gösterilmediğinden emin olmak amacıyla görüntüleri kontrol etmiştir.

VAR’ın yalnızca “aşırı derecede” saldırgan davranışlar için müdahale etmesi beklenmektedir; ancak VAR genellikle sadece hakemin görmediği olaylar için kullanılmaktadır.

2018 yılında yaşanan bir olayın ardından Türk hakemlerine, oyuncuların veya antrenörlerin “fk off” (herhangi bir yaptırım gerektirmeyen genel itiraz) ve “fk you” (doğrudan kişiye yönelik ve kırmızı kart gerektiren tehdit) ifadelerini kullanmaları durumunda farklı şekilde hareket etmeleri yönünde talimat verilmiştir.

Her iki ifade de hakaret içeren ve son derece saygısız ifadeler olarak değerlendirilmelidir ve kırmızı kart ile cezalandırılmalıdır.

Bu olay, söz konusu talimatın gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu konu, uluslararası maç döneminde gerçekleştirilen elit hakem seminerinde ele alınarak güncellenmiştir."

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