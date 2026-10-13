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TFF'den bir skandal daha: UEFA'ya sahte yazı göndermişler

TFF'den bir skandal daha: UEFA'ya sahte yazı göndermişler

Burak Doğan
12:20, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:29, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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TFF'den bir skandal daha: UEFA'ya sahte yazı göndermişler
Türkiye Futbol Federasyonu'nda skandallar bitmiyor.

UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, uluslararası görevini engellemek amacıyla kendi adına UEFA'ya sahte içerikli e-posta gönderildiğini öne sürerek eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türk futbolunda yeni bir tartışma gündeme geldi. UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan'ın, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve hakem Abdullah Bora Özkara hakkında suç duyurusunda bulundu. İşcan'ın başvurusunda, UEFA'ya kendi adına gönderildiği iddia edilen gerçeğe aykırı bir e-posta dikkat çekti.

Olayın merkezinde, 13 Mart 2022'de oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşması ve bu maç öncesinde oluşturulan mazeret kaydı yer alıyor.

Dilan Deniz Gökçek İşcan, söz konusu müsabakada görevli olduğu dönemde, 11 Mart 2022 tarihinde dilekçe verdiğini ve Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden 11-20 Mart tarihlerini kapsayan bir mazeret kaydı oluşturduğunu belirtti.

UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan
UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan

İşcan'ın iddiasına göre, dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan talimat alan eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan, UEFA'ya İşcan adına bir e-posta gönderdi. Söz konusu mesajda, FIFA hakem gözlemcisi İşcan'ın 21 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında müsait olmadığının bildirildiği belirtildi.

TFF'den UEFA'ya gönderilen mail.
TFF'den UEFA'ya gönderilen mail.

İşcan, kendisinin bilgisi ve onayı dışında gönderildiğini savunduğu bu mesajın gerçeği yansıtmadığını ve uluslararası görev almasını engellemeye yönelik olduğunu iddia etti.

Durumu UEFA'dan gelen mesajla öğrendiğini söyledi

İşcan, yaşananları tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra UEFA'dan gelen e-posta sayesinde öğrendiğini öne sürdü. Bunun üzerine Tayfur Özkan'ı arayarak duruma tepki gösterdiğini belirten İşcan, daha sonra MHK tarafından UEFA'ya düzeltme mesajı gönderildiğini ifade etti.

Olayın kendi bilgisi ve rızası dışında geliştiğini savunan İşcan, adına gerçeğe aykırı bir mazeret oluşturulduğunu ve bu yolla uluslararası görevinin engellenmek istendiğini ileri sürdü. İşcan, söz konusu işlemin resmi belgede sahtecilik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ilgili isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.


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Başlıklar :TFFUEFAMHKDilan Deniz Gökçek İşcanFerhat Gündoğdu
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