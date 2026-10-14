Rakibinin saçını çeken Vinicius Junior'a ağır ceza
20:37, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 20:40, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Vinicius Junior'un kırmızı kart gördükten sonra hakeme gösterdiği tepki.
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Villarreal maçında rakibinin saçını çekmesi nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ardından alacağı ceza belli oldu.
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Villarreal karşılaşmasında yaşanan olayın ardından ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.
Rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart gören yıldız futbolcuya 4 maç men cezası verildi. Bu kararın ardından Vinicius Junior, Barcelona ile oynanacak kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
Vinicius'un kırmızı kart gördüğü pozisyon;
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Başlıklar :Real MadridVinicius JrLaLiga